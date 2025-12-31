اعتقال 118 شخصاً في قضية تلاعب وتزوير تذاكر أمم أفريقيا في المغرب

- اعتقلت الشرطة المغربية 118 شخصاً بتهم المضاربة غير القانونية والاتجار بتذاكر كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تم رصدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيع التذاكر بأسعار مرتفعة بطرق غير قانونية. - خضع المشتبه بهم للتحقيقات، وتم إخلاء سبيل بعضهم وحبس آخرين بتهم تشمل التزوير والاحتيال والاعتداء على أنظمة المعالجة الإلكترونية، مع استمرار مراقبة السلطات لمحاولات المضاربة. - انطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا عام 1957، ويبحث منتخب المغرب عن لقبه الثاني بعد تتويجه في 1976، مستفيداً من استضافة مميزة وملاعب جاهزة.

اعتقلت الشرطة المغربية 118 شخصاً على خلفية الاشتباه في تورّطهم بقضايا تتعلّق بالمُضاربة غير القانونية والاتجار بتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقامة في ستّ مدن حالياً حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية اليوم الأربعاء.

وخضع المشتبه بهم للتحقيقات القضائية من قبل السلطات المختصّة، بعدما عملت منظومة اليقظة المعلوماتية التابعة للشرطة، خلال الأيام الماضية التي شهدت إقامة دور المجموعات، على رصد ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، ومراقبة صفحات تعرض بيع تذاكر المباريات بأسعارٍ تفوق ثمنها الحقيقي وبطرقٍ غير قانونية، خاصة أنّ بعض المواجهات تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، تحديداً مواجهات أصحاب الدار.

وبناءً على المعطيات التي توفّرت لدى الأجهزة الأمنية، أجرت السلطات تدخلاتٍ ميدانية مُباشرة وألقت القبض على المشتبه بهم في المدن المستضيفة للبطولة وخارجها أيضاً، ليتقرر بعد التحقيقات التي أُجريت إخلاء سبيل قسم منهم وحبس بعض المتورطين، في ظلّ تنوع الاتهامات المنسوبة إليهم، من بيع تذاكر الدخول إلى الملاعب بطرقٍ غير شرعية، وكذلك التزوير، والاعتداء على أنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات، إضافة إلى النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء التذاكر من السوق السوداء، إلى جانب اختلاق شائعات مرتبطة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025.

وستواصل السلطات المختصّة مُراقبة ومُتابعة أيّ اشتباه بمحاولات مضاربة على تذاكر مباريات البطولة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على الأرض بجانب الملاعب، لرصد المتورطين والقبض عليهم تمهيداً لسجنهم، في ظلّ سعي المغرب إلى تأكيد نجاحه من الناحية اللوجستية في هذه النسخة، بفضل الخدمات والاستضافة المميزة التي يقدّمها، وكذلك الملاعب الاستثنائية التي لم تتأثر بكميات المتساقطات الكبيرة خلال الأيام الماضية وكانت جاهزة لاستضافة الحدث الكبير.

وانطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا عام 1957 حين احتضنت السودان النسخة الأولى بمشاركة ثلاثة دول هي: مصر والسودان وإثيوبيا، وتوّج بها منتخب الفراعنة، الذي يُعدّ صاحب الرقم القياسي بعد ظفره بالتاج القاري في سبع مناسبات. ويُشار إلى أن منتخب المغرب، مستضيف البطولة الحالية، يبحث عن لقبه الثاني، إذ كان تتويجه الوحيد في عام 1976 خلال نسخة إثيوبيا، تحت قيادة المدرب الروماني فيرجيل مارديسكو، وبجيلٍ مميزٍ على رأسه الأسطورة أحمد فرس، الفائز بالكرة الذهبية الأفريقية، إلى جانب الحارس حميد الهزاز، وأحمد "بابا" مكروح وآخرين.