اعتقال نجم السوبر بول بعد مطاردة طويلة وتهمة محاولة القتل

- اعتقلت السلطات الأميركية نجم السوبر بول السابق أنطونيو براون بعد مطاردة طويلة انتهت في دبي، حيث اتُّهم بمحاولة قتل خلال حدث ملاكمة للمشاهير في مايو الماضي، مما أثار صدمة في عالم الرياضة الأميركية. - براون يواجه تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، وقد يُسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، بينما ينفي الاتهامات ويدعي أنه كان الضحية، لكن شهود العيان قدموا روايات مغايرة. - رغم نجاحه الرياضي، واجه براون سلسلة من الفضائح والقضايا القانونية، مما أدى إلى انهيار مسيرته الاحترافية وتحوله من رمز للموهبة إلى متهم بجريمة كبرى تهدد مستقبله.

اعتقلت السلطات الأميركية نجم السوبر بول السابق أنطونيو براون (37 عاماً) بعد مطاردة طويلة انتهت في دبي، حيث حاول الفرار من العدالة قبل أن يُسلَّم إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. واتُّهم اللاعب السابق في دوري كرة القدم الأميركية بمحاولة قتل رجل خلال حدث ملاكمة للمشاهير أُقيم في شهر مايو/أيار الماضي، وهي القضية التي أثارت صدمة جديدة في عالم الرياضة الأميركية.

وبدأت القصة عندما شارك براون في حدث نظمّه صانع المحتوى آدين روس في ميامي، ليتحوّل اللقاء الرياضي إلى فوضى بعدما اندلع شجار بينه وبين عدد من الحاضرين، وفقاً لما نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية الجمعة، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل مشاجرة عنيفة تلاها إطلاق نار، لتكشف التحقيقات لاحقاً أنّ براون هو المشتبه به الرئيسي في الحادثة التي كادت تودي بحياة أحد المشاركين.

وأوقف رجال الأمن براون في دبي بعد أشهر من الملاحقة، قبل أن يُنقل إلى الولايات المتحدة حيث يُحتجز حالياً في نيوآرك بولاية نيوجيرسي بانتظار تسليمه إلى ميامي. وأكد المتحدث باسم شرطة المدينة مايك فيغا أنّ اللاعب يخضع للتحقيق بتهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، وهي تهمة قد تضعه خلف القضبان مدة تصل إلى 15 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ عشرة آلاف دولار.

ونفى براون الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزعم أنّه كان الضحية، كما ادعى أنّ مجموعة حاولت سرقة مجوهراته والاعتداء عليه، لكن شهود العيان قدّموا روايات مغايرة، وأشار أحدهم إلى أنّ براون ركض نحو الضحية حاملاً سلاحاً وأطلق النار من مسافة قريبة، بينما أكدت الشرطة عثورها على طلقتين فارغتين في مكان الحادث.

وواجه براون خلال مسيرته الطويلة سلسلة من الفضائح والقضايا القانونية رغم نجاحه الرياضي اللافت. وحصد اللاعب سبع مشاركات في مباراة "برو بول" وفاز بلقب السوبر بول عام 2021، لكنه فقد بريقه سريعاً بسبب تصرفاته المثيرة للجدل، وطردته عدة فرق كان آخرها تامبا باي بوكانييرز بعد حادثة خلع قميصه ومغادرة الملعب خلال مباراة رسمية، في مشهد أنهى مسيرته الاحترافية فعلياً. وتحوّلت قصة براون من حكاية نجاح إلى مسلسل انهيار متواصل، فبعد أن كان رمزاً للموهبة والانضباط، يقف اليوم متّهماً بجريمة كبرى تهدد حريته ومستقبله بالكامل، في فصل جديد من السقوط المدوّي لنجم لم يعرف كيف يبتعد عن الأضواء.