اعتقال موظف في ملعب أزتيكا.. والسبب "وهم تجربة كبار الشخصيات"

- ألقت الشرطة المكسيكية القبض على موظف في ملعب أزتيكا، استغل وظيفته لبيع تصاريح دخول غير قانونية لتجربة كبار الشخصيات في كأس العالم، مقابل 125 يورو فقط، بينما السعر الحقيقي يبلغ 4300 يورو. - تم رصد الموظف من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية، التي نبهت السلطات إلى احتمال اختراق أمني في المباريات، مما أدى إلى إلغاء تصريحه واعتقاله. - يواجه الموظف الآن عدة اتهامات بعد محاولته إعادة تفعيل التصريح الملغى، والقضية تحت متابعة النيابة العامة.

تعتبر تجربة كبار الشخصيات في بطولة كأس العالم أحد أبرز أحلام جماهير الرياضة التي تدفع الأموال من أجل عيش لحظات لا تسنى، لكن أحد موظفي ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي أراد استغلال نفوذه، حتى يحقق الثراء بشكل غير قانوني، وفق ما ذكره موقع "أر إم سي" الفرنسي، الخميس.

وقامت الشرطة المكسيكية بإلقاء القبض على الموظف الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، بعدما قام باستغلال وظيفته في ملعب أزتيكا، عبر قيامه بعرض تصريحه الخاص، حتى يحصل على الأموال من أحد الجماهير، الذين يحلمون بعيش تجربة كبار الشخصيات في بطولة كأس العالم، وتحديداً في المواجهة الافتتاحية التي جمعت بين المكسيك وجنوب أفريقيا، يوم 11 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد الموقع أن الشرطة المكسيكية رصدت قيام أحد الأشخاص بعرض عدد من التصاريح الخاصة لدخول ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي، حتى يتسنى للجماهير الدخول لمشاهدة المباريات في المقصورات الرئيسية، ويعيشوا تجربة فريدة للغاية، لكن ما فعله الموظف كان غير قانوني، خاصة أنه يحاول استغلال وظيفته.

وأوضح أن الموظف عرض أحد التصاريح مقابل 125 يورو فقط، رغم أن سعر البطاقة الحقيقي يبلغ 4300 يورو، وهو الأمر الذي جعل الشرطة المكسيكية تقوم بمراقبة ما يحدث، عبر وحدة الجرائم الإلكترونية، التي نبهت السلطات العليا إلى وجود احتمال اختراق سيحدث في المواجهات، التي ستقام على ملعب أزتيكا.

وختم الموقع الفرنسي تقريره بالإشارة إلى أن القائمين على ملعب أزتيكا قاموا بإلغاء تصريح الموظف، الذي اعتُقل مباشرة من قبل الشرطة، التي وجهت له عدة اتهامات، قبل إرساله إلى النيابة العامة، التي تولت القضية الآن، وجاء إلقاء القبض عليه عندما حاول إعادة تفعيل التصريح الذي جرى إلغاؤه.