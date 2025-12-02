اعتقال لاعب منتخب إنكلترا السابق على خلفية اتهام خطير

- تم القبض على لاعب كرة قدم سابق في منتخب إنكلترا والدوري الإنكليزي الممتاز في مطار ستانستيد، للاشتباه في تورطه بمحاولة اغتصاب شريكته السابقة، وأُفرج عنه بكفالة بانتظار التحقيقات. - أوقفت قوات حرس الحدود اللاعب عند نقطة تفتيش الجوازات بعد أن أظهرت بياناته أنه مطلوب من قبل الشرطة، وذلك بناءً على شكوى قدمتها شريكته السابقة. - تم نقل اللاعب إلى مركز شرطة محلي لأخذ بصماته وعينة من حمضه النووي، وأُفرج عنه بكفالة حتى فبراير 2026 لاستكمال التحقيقات.

ألقي القبض على لاعب كرة قدم سابق في منتخب إنكلترا والدوري الإنكليزي الممتاز، للاشتباه في تورطه بجريمة اغتصاب. وبحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، فقد تم احتجاز المشتبه به، الذي لعب مع منتخب إنكلترا في العقد الثاني من القرن الحالي، في مطار ستانستيد، بناءً على اتهام من شريكته السابقة، قبل أن تعلن الشرطة الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

واحتُجز نجم الدوري الإنكليزي الممتاز السابق، عند نقطة تفتيش جوازات السفر في مطار ستانستيد، ووُجد أن بياناته تظهر أن الشرطة تطلبه على خلفية ادعاء غير حديث بمحاولة اغتصاب، وأوقفه حرس الحدود قبل صعوده على متن رحلة مساء الأحد الماضي. وصرح مصدر للصحيفة البريطانية: "كان يمر عبر نقطة تفتيش الجوازات عندما أوقفته قوات حرس الحدود. كان من الواضح أن هناك مشكلة، واقتيد بعيداً". ويأتي ذلك في أعقاب شكوى تقدمت بها شريكة النجم السابقة قبل عدة أسابيع، مما أدى إلى تحقيق أجرته شرطة إسيكس، حيث زعمت أنه حاول اغتصابها خلال علاقتهما.

وتم تنبيه ضباط شرطة إسيكس، وتوجهوا إلى مطار ستانستيد لاعتقال المشتبه به، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية. ونُقل إلى مركز شرطة محلي، حيث أُخذت بصماته وعينة من حمضه النووي وصورته. وكان المشتبه به، قد احتجز في زنزانة لعدة ساعات حتى وصول محاميه ومجيء المحققين لاستجوابه، قبل أن يطلق سراحه بكفالة على ذمة التحقيق. وأثار إلقاء القبض على اللاعب في المطار حالة من الارتباك، لأنه معروف بحضوره فعاليات عامة مؤخراً. وذكرت شرطة إسيكس: "أُلقي القبض على رجل للاشتباه في محاولته الاغتصاب، وأُفرج عنه بكفالة حتى أواخر فبراير/شباط 2026، بينما نواصل تحقيقاتنا".