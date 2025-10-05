- اعتُقل نجم كرة القدم المكسيكي السابق عمر برافو بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر، بعد تحقيقات مكثفة، وسيُقدَّم للمحكمة قريبًا، حيث تستمر التحقيقات في القضية. - وُلد برافو في ولاية سينالوا، وبدأ مسيرته مع نادي تشيفاس، حيث حقق لقب الدوري في 2006 وتُوّج هدافًا في 2007، ولا يزال أفضل هداف في تاريخ النادي. - لعب برافو مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2006، وسجل هدفين ضد إيران، وانتقل لفترة قصيرة إلى نادي ديبورتيفو لا كورونا الإسباني.

اعتقل نجم كرة القدم المكسيكي السابق عمر برافو (45 سنة)، فجر الأحد، في قضية هزت الوسط الرياضي خلال الفترة الأخيرة، وأجريت تحقيقات مكثفة حولها قبل اتخاذ قرار الاعتقال رسمياً.

وأوقف عمر برافو في إحدى ضواحي مدينة غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو. وذكر مكتب المدعي العام أنه يمتلك أدلة تفيد بأن برافو "اعتدى على فتاة قاصر عدة مرات خلال الأشهر الماضية"، ويشتبه في أنه كان ارتكب أفعالاً مماثلة في السابق، كما أوضح مكتب المدعي العام في الولاية أن برافو متهم بالاعتداء الجنسي على قاصر، وسيُقدَّم أمام المحكمة خلال ساعات. وأضافت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن المحكمة أصدرت أمراً باعتقاله بعد تقديم الضحية شكوى، ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.

ووُلد عمر برافو في ولاية سينالوا المكسيكية، وبدأ مشواره الكروي في عام 2001 مع نادي تشيفاس المكسيكي، الفريق الذي حقق معه لقب بطولة الدوري "أبرتورا" في عام 2006، وفي العام التالي، تُوّج هدافاً لبطولة الدوري بتسجيله 11 هدفاً، وانتقل بعدها إلى نادي ديبورتيفو لا كورونا الإسباني في عام 2008، حيث لعب معه ستة أشهر، ولا يزال حتى اللحظة أفضل هدّاف في تاريخ نادي تشيفاس برصيد 132 هدفاً في بطولات الدوري و160 هدفاً في مختلف المسابقات. كما شارك أيضاً مع منتخب بلاده في كأس العالم 2006، إذ سجّل هدفين ضد إيران في المباراة الأولى لفريقه في النهائيات، ويُعد نادي تشيفاس دي غوادالاخارا الفريق الوحيد في البلاد الذي لا يملك أي لاعب أجنبي في صفوفه حالياً.