- اعترف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) بأن طرد بريل إمبولو في مباراة الأرجنتين بسوء استخدام تقنية الفيديو المساعد (فار) كان قراراً غير صحيح، حيث لا يسمح البروتوكول بمراجعة مثل هذه الحالات. - تلقى إمبولو بطاقة صفراء ثانية بعد اتهامه بالتمثيل، مما أدى إلى خسارة سويسرا أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026، وأثار ذلك انتقادات واسعة من مدرب سويسرا مراد ياكين. - سيتم مراجعة بروتوكول تقنية الفيديو المساعد (فار) لتحسين التعامل مع حالات التمثيل، لكن التعديلات لن تُطبق رسمياً قبل إقرارها.

اعترف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) في بيان رسمي، الثلاثاء، أن طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو خلال مواجهة الأرجنتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، التي توجت بها إسبانيا، كان قراراً غير صحيح، موضحاً أن بروتوكول حكم الفيديو المساعد (فار) لا يسمح بمراجعة مثل هذه الحالة.

وكان بريل إمبولو قد تلقى بطاقة صفراء ثانية خلال الشوط الثاني من المواجهة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، بعد أن اعتبر الحكم البرتغالي جواو بينيرو أنه ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، إثر مراجعة أوصت بها تقنية الفيديو المساعد (فار)، ما جعل منتخب سويسرا يكمل اللقاء بعشرة لاعبين، قبل أن يخسر بعد التمديد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتتأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه أن تقنية الفيديو المساعد (فار) يمكنها التدخل فقط لتصحيح الخطأ في تحديد هوية اللاعب، الذي حصل على البطاقة، لكنها لا تملك صلاحية مراجعة المخالفة نفسها أو تغيير قرار الإنذار، ما يعني أن استخدام البروتوكول في حالة إمبولو خلال بطولة كأس العالم 2026 لم يكن متوافقاً مع القواعد الحالية، وغير صحيح نهائياً، وفق ما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينية.

وأشار المجلس إلى أن آلية التعامل مع حالات التمثيل عبر بند "الخطأ في تحديد الهوية" خلال مونديال 2026 لاقت استحساناً، وستُدرج ضمن مراجعة شاملة لبروتوكول تقنية الفيديو المساعد (فار)، إلا أنه لا يجوز تطبيقها رسمياً قبل إقرار التعديلات، ما يعني أن منتخب سويسرا قد تعرض لظلم تحكيمي في المواجهة أمام منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة الدولية.

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وكان مدرب منتخب سويسرا، مراد ياكين، قد شن هجوماً حاداً خلال المؤتمر الصحافي، عقب الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتقد قرار الحكم البرتغالي جواو بينيرو واصفاً القاعدة التي استند إليها الطرد بأنها "غير مقبولة"، مؤكداً أن فريقه حُرم من فرصة تاريخية لبلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى.