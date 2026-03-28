اعترافٌ فرنسي بقدرات المغرب على استقطاب المواهب الشابة

يُعدّ المغرب من أكثر الدول نشاطاً في استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، إذ سجّل سبعة لاعبين جدد خلال أسبوعين فقط عبر منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكان آخرهم اللاعب السابق لتولوز والحالي لفولهام الإنكليزي، عيسى ديوب.

وبدأ المغرب فصلاً جديداً في تاريخه، أمس الجمعة، بعد المباراة الودية التي خاضها أمام الإكوادور على ملعب متروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد، وذلك بعد أكثر من شهرين على نهائي كأس الأمم الأفريقية المثير للجدل، حين خسر أمام السنغال، قبل أن يُمنح اللقب لاحقاً بقرار قانوني من الاتحاد الأفريقي، ما دفع الطرف الأول للتقدّم بطعنٍ أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ويُوجّه أسود الأطلس أنظارهم نحو كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع مدرب جديد، هو محمد وهبي، الذي عُيّن خلفاً لوليد الركراكي، والذي تحرّك على الفور من خلال استدعاء العديد من الأسماء الجديدة التي لم يسبق لها تمثيل أسود الأطلس أو لعبت بعض المواجهات سابقاً وهي: رضوان حلحال، عيسى ديوب، سمير المرابط، محمد ربيع حريمات، إسماعيل باوف، ياسر زبيري، وياسين الجاسم.

وتحدّث موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الجمعة عن اللاعب عيسى ديوب، إذ قال عنه: "لاعبٌ دولي سابق في منتخبات فرنسا للشباب، والذي كان قد تعهد بعدم اللعب لأي منتخب وطني آخر غير المنتخب الفرنسي. لكن قوة الإقناع المغربية أثبتت جدارتها مجدداً. فقد أصبح الاتحاد، الذي يعتمد على برنامج تدريبي قوي وخطة تطوير طموحة للغاية، خبيراً في استقطاب اللاعبين ذوي الجنسيات المتعددة، بمن فيهم المغاربة".

وسجل الاتحاد المغربي رسمياً اسم عيسى ديوب (29 عاماً) على منصة تغيير الاتحادات التابعة للفيفا، ويُعد لاعب تولوز السابق أحدث المنضمين إلى قائمة طويلة من اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة، ففي غضون 13 يوماً فقط، حسم ملف أربعة أسماء مسجلة سابقاً في هولندا، إذ ولدوا جميعاً، وهم المهاجم الشاب سامي بوهودان (18 عاماً، آيندهوفن)، ولاعب الوسط وليد عجوليل (20 عاماً، أوتريخت)، ولاعب الوسط أيوب ورقي (18 عاماً، فينورد)، ولاعب الوسط بنيامين خضري (18 عاماً، آيندهوفن).

وإلى جانب هؤلاء يبرز اسم شابَين واعدين من بلجيكا، هما المهاجم سيف الدين لازار (19 عاماً، جينك) ولاعب الوسط ريان بونيدة (20 عاماً، أياكس أمستردام)، والأخير استدعي إلى تشكيلة أسود الأطلس، الأربعاء، بعد ساعات فقط من اعتماد تغيير جنسيته الرياضية. واعتبر المصدر عينه أنّ القائمة قد تصبح أكبر مستقبلاً، إذ قال حول ذلك: "المغرب مصمم على مواصلة البحث عن المواهب، ويُبدي اهتماماً كبيراً بأيوب بوعادي (18 عاماً) لاعب ليل، الذي اختير قائداً لمنتخب فرنسا تحت 21 عاماً يوم الخميس الماضي في مباراته ضد لوكسمبورغ، حيث تجرى مفاوضات".