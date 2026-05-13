اشتباكات وضرب بالعصي في مدرجات قمة النصر والهلال بالدوري السعودي

- شهدت مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي تعادلاً مثيراً (1-1)، مما أخر تتويج النصر باللقب، وتسبب في أحداث عنف خطيرة بين الجماهير في المدرجات. - تصاعدت الاشتباكات بين جماهير الفريقين في المنصة العلوية، حيث تبادلوا الضربات باستخدام العصي والأجسام الصلبة، مما أدى إلى تدخل الأمن لإخلاء الموقع واحتواء الموقف. - رغم التعادل، لا تزال حظوظ النصر قوية في المنافسة على اللقب، حيث يتصدر بفارق خمس نقاط، ويكفيه الفوز في مباراته المقبلة لحسم اللقب رسمياً.

تحوّل التعادل بين النصر والهلال (1-1) في الدوري السعودي، الذي أخّر تتويج فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) باللقب، إلى أحداث عنف خطيرة داخل المدرجات، عقب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، مساء أمس الثلاثاء.

وشهدت المنصة العلوية للمقصورات الخاصة اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تبادلاً لضربات باستخدام عصيّ وأجسام صلبة، وسط حالة من الفوضى وتراشق بالمقذوفات بين الطرفين. وبحسب شبكة "أر إم سي" سبورت الفرنسية، اليوم الأربعاء، فقد تصاعدت الأحداث بشكل لافت، ما دفع بعض الحاضرين في المقصورات الخاصة إلى مغادرتها والاحتماء داخل الغرف الداخلية، فيما شوهدت عناصر أمن ترافق عدداً من الأشخاص في أثناء إخلاء الموقع، وسط محاولات لاحتواء الموقف.

وعلى أرض الملعب، انتهت المواجهة بنتيجة غير متوقعة، حيث كان فريق النصر قريباً من حسم اللقاء والتتويج، بعدما تقدم بهدف عبر محمد سيماكان بتمريرة من كينغسلي كومان في الدقيقة الـ37. لكن الهلال نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل (90+8)، بعد خطأ كارثي من الحارس بينتو، الذي حوّل كرة عرضية إلى داخل مرماه، ليُفقد النصر فوزاً كان سيمنحه أفضلية كبيرة في سباق اللقب.

وظهر رونالدو، الذي استُبدِل خلال المباراة، في حالة إحباط واضحة على مقاعد البدلاء، حيث بدا متأثراً بشدة عقب نهاية اللقاء، وسط ضياع فرصة التتويج المباشر. ورغم التعادل، لا تزال حظوظ النصر قائمة بقوة في المنافسة على لقب الدوري، إذ يتصدر الفريق بفارق خمس نقاط مع مباراة إضافية عن الهلال، ما يمنحه أفضلية واضحة قبل الجولة الأخيرة. ويكفي النصر الفوز في مباراته المقبلة أمام ضمك لحسم اللقب رسمياً، بينما قد يكفيه التعادل أو حتى الخسارة وفق نتائج الهلال في مبارياته المتبقية، حسب فارق الأهداف بين الفريقين.