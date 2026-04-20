اشتباكات في الدوري الباراغواياني.. أعمال شغب وإصابات

- شهدت مباراة الدوري الباراغواياني بين أولمبيا وسيرو بورتينيو اشتباكات عنيفة بين المشجعين والشرطة، مما أدى إلى إصابات وإلغاء المباراة بعد 29 دقيقة من بدايتها، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي. - اندلعت أعمال العنف بسبب تفجير مفرقعات نارية مهربة إلى المدرجات، مما دفع الشرطة لاستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وأدى ذلك إلى فرار مئات المتفرجين إلى أرض الملعب. - تم احتجاز نحو 100 شخص، وأصيب ستة ضباط، أحدهم في حالة خطيرة، بينما يطالب نادي أولمبيا بالنقاط الثلاث من محكمة الانضباط، محملاً سيرو بورتينيو مسؤولية الأمن.

شهدت مباراة في بطولة الدوري الباراغواياني لكرة القدم بين فريقي أولمبيا وسيرو بورتينيو اشتباكات بين المشجعين وعناصر من الشرطة في المدرجات وأعمال شغب نتجت عنها إصابات، في واحدة من أحداث العنف الجديدة في بطولة الدوري.

وأوقفت السلطات الباراغوايانية مباراة كرة قدم بين فريقي أولمبيا ومضيفه سيرو بورتينيو، فجر الاثنين، بعد إصابة عدد من الأشخاص من جراء اشتباكات وقعت بين مشجعي الفريق الزائر والشرطة في العاصمة أسونسيون، وأفاد شهود عيان بأن أعمال العنف اندلعت بسبب تفجير مفرقعات نارية قوية تم تهريبها إلى مدرجات ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو المخصصة لمشجعي سيرو بورتينيو.

وذكرت وكالة فرانس برس، الاثنين، أن بعض المشجعين نزعوا درع مكافحة الشغب من أحد ضباط الشرطة و"استعرضوه غنيمةً" أمام الجماهير في أسونسيون، وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المدرجات، ما أجبر مئات المتفرجين على الفرار إلى أرض الملعب، وفقاً لما أظهرته لقطات تلفزيونية للحادث، والتي أظهرت دخاناً كثيفاً غطى أجزاء من المدرجات.

وأُلغيت المباراة في الدوري الباراغواياني التي أقيمت أمام نحو 40 ألف متفرج بعد 29 دقيقة من صافرة البداية، في حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وجرى احتجاز نحو 100 شخص، وعليه، ذكرت الشرطة المحلية في بيان لها: "تحرك ضباط الشرطة فوراً لضمان سلامة الحاضرين"، في حين أكدت الشرطة أن ستة ضباط من قوات الأمن أصيبوا، واحد منهم في حالة خطيرة، ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وينصُ الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم على وجوب خسارة الفريق المباراة إذا أجبر مشجعوه على تعليقها، وفي هذا الإطار، ذكر رئيس نادي أولمبيا رودريغو نوغيس، في تصريحات نشرها عبر حسابه في موقع إكس، إن ناديه سيطالب بالنقاط الثلاث من محكمة الانضباط التابعة للاتحاد المحلي للعبة، في وقت رد رئيس نادي سيرو بورتينيو بلاس ريغويرا بأن أولمبيا مسؤول عن أمن الملعب، مشيراً إلى كونه النادي المنظم للمباراة.