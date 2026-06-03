استمرار استهداف اللاعبات الفلسطينيات باعتقال رند حلواني

بعيدا عن الملاعب
القدس المحتلة

العربي الجديد

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03 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:00 (توقيت القدس)
تمثل رند حلواني منتخب فلسطين للسيدات (الاتحاد الفلسطيني/فيسبوك)
مثلت حلواني نادي نشامى المستقبل الأردني (نشامى المستقبل/فيسبوك)
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- اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاعبة منتخب فلسطين للسيدات، رند حلواني، بعد استدعائها إلى مركز شرطة تل بيوت في القدس، وذلك بعد ساعات من اعتقال اللاعبة السابقة نتالي أبو دية في بيرزيت.
- تأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الرياضيين الفلسطينيين، حيث منعت السلطات اللاعب مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا للمشاركة في مباراة تضامنية.
- الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أدان هذه الإجراءات، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الرياضيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، لاعبة منتخب فلسطين للسيدات، رند حلواني (20 عاماً) بعد استدعائها إلى ما يسمى مركز شرطة تل بيوت في مدينة القدس. وبحسب بيان نشره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جاءت هذه الحادثة، بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاعبة منتخب فلسطين النسوي السابقة، نتالي أبو دية، في أحدث حلقة من الانتهاكات التي تستهدف الرياضيين الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. 

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيانه الرسمي: "قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت واللاعبة السابقة في المنتخب الفلسطيني النسوي نتالي أبو دية، بعد مداهمة واقتحام سكنها في بلدة بيرزيت شمال رام الله، تاركةً خلفها دفتر محاضراتها وقلمها الذي كانت تكتب به واجبها الجامعي قبيل لحظات من اعتقالها".

نتالي أبو دية لاعبة منتخب فلسطين السابقة (الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم)
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وفي وقت سابق، منعت سلطات الاحتلال، اللاعب مصعب أبو سالم من السفر إلى إيطاليا برفقة منتخب نجوم فلسطين، للمشاركة في مباراة إنسانية وتضامنية أمام فريق نجوم نابولي، وأوقفت سلطات الاحتلال اللاعب على معبر الكرامة أثناء توجهه مع بعثة المنتخب، وأخضعته للتحقيق، قبل أن تُقرر منعه من السفر.

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