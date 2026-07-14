استقبال حاشد للاعبي النرويج واحتفال الفايكينغ يتصدر المشهد

- احتشد أكثر من 100 ألف مشجع في أوسلو لاستقبال منتخب النرويج كالأبطال بعد خروجهم من كأس العالم 2026، محولين مرارة الهزيمة إلى احتفال وطني ضخم في ساحة القصر الملكي. - غاب المهاجم إرلينغ هالاند عن المرحلة الأخيرة من الاحتفالات، حيث غادر مبكرًا، بينما قاد ولي العهد الأمير هاكون الفرقة الموسيقية على الطبول. - استمرت الاحتفالات بمسيرة حافلات مكشوفة حول أوسلو، حيث عبّر المشجعون عن فخرهم برحلة المنتخب في البطولة رغم الخروج من ربع النهائي.

احتشد أكثر من 100 ألف مشجع في شوارع العاصمة النرويجية أوسلو، يوم الاثنين، لاستقبال لاعبي منتخبهم كالأبطال، محولين مرارة الخروج من كأس العالم 2026 إلى احتفال وطني ضخم، بعدما وضعت الهزيمة 1-2 أمام إنكلترا في الوقت الإضافي يوم السبت، نهاية رحلة "الفايكينغ" في المسابقة من دور ربع النهائي، محطمةً آمالهم في بلوغ نصف النهائي.

ومع ذلك، لم يمنع الخروج من إقامة احتفالات في البلاد، بعدما امتلأت ساحة القصر الملكي بحشود غفيرة تحت شمس الصيف النرويجية في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الاثنين، إذ قُدّر عدد الحضور غير الرسمي بأكثر من 100 ألف شخص بحسب ما ذكرت وكالة رويترز الثلاثاء.

واكتظت ساحة القصر بصفوف من المشجعين قبل أن تمتد لمسافة طويلة في الشارع الرئيسي "كارل يوهانس"، إذ حضر الفريق أولاً مقابلة مع الملك هارالد، ثم خرج زملاء القائد مارتن أوديغارد لتحية المشجعين بينما كان الحرس الملكي يقف في وضع الاستعداد خلفهم، ليقوموا جميعاً بالاحتفال الشهير الذي شهدته بطولة كأس العالم من خلال التجديف والصراخ معاً بصوتٍ واحدٍ على طريقة أسلافهم.

Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

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وكان غياب المهاجم إرلينغ هالاند ملحوظاً عن المرحلة الأخيرة من الاحتفالات، إذ غادر مبكراً، وبالتالي لم يكن إلى جانب زملائه في الفريق على درجات القصر لتبادل التحية الأخيرة مع عشرات الآلاف من المشجعين الذين تجمعوا في الأسفل.

وقاد ولي العهد الأمير هاكون الفرقة الموسيقية على الطبول، بحسب ما ذكرت رويترز، في حين قال المدرب ستال سولباكن: "كان على إيرلينغ وساندر (بيرغي) اللحاق بطائرتهما لأنّ رحلتنا من الولايات المتحدة تأخرت أربع ساعات"، بينما كان الفريق يستعد لمواصلة الاحتفالات في موكب حافلات مكشوفة حول أوسلو.