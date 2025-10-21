استقبال حاشد لأشبال المغرب.. من نشوة الانتصار إلى صدمة المطار

- احتشدت الجماهير المغربية في مطار محمد الخامس لاستقبال منتخب "أشبال المغرب" بعد فوزهم بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي، لكن اللاعبين خرجوا من باب آخر لتفادي اللقاء المباشر، مما أثار خيبة أمل الحاضرين. - وثّقت كاميرا "العربي الجديد" فرحة الجماهير رغم عدم تمكنها من لقاء اللاعبين، واستمرت الاحتفالات حتى الفجر، معبرة عن الفخر بالإنجاز التاريخي. - التعب والإجهاد بعد الرحلة الطويلة استدعى نقل البعثة سريعاً للراحة، مع احتمالية ترتيب استقبال ملكي في الرباط.

احتشدت الجماهير المغربية وعائلات اللاعبين، أمس الاثنين، أمام الباب الرئيسي لمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، مع وصول أفراد منتخب "أشبال المغرب" إلى أرض الوطن قادمين من تشيلي عقب التتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين نظيفين في المباراة النهائية على أرضية ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة سانتياغو.

ولم يكن الاستقبال كما توقعته الجماهير التي حضرت بأعداد غفيرة، إذ اختفى اللاعبون ومرافقوهم فجأة، مفضلين الخروج من باب آخر تفادياً للقاء المشجعين ومتابعي منتخب المغرب للشباب، وسط خيبة أمل كل من حضر إلى مطار الدار البيضاء لتحية الأبطال، فمنهم من أتى من مدن بعيدة، كحال شابة حضرت من مدينة الخميسات، وسط المملكة، للقاء ابن بلدتها عثمان معما، دون جدوى.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" هذه الأجواء الاستثنائية عن قرب، ووثّقت فرحة الجماهير العارمة وهي تنتظر استقبال أبطال "أشبال الأطلس" عن قرب، رغم حرمانها من اللقاء المباشر مع نجوم منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاماً. واستمرت الاحتفالات حتى حدود الواحدة من فجر اليوم وسط الهتافات باسم المغرب وأبطاله، في مشهد يعكس الاعتزاز بأهمية الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب أشبال الأطلس في مونديال تشيلي.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، من مصدر مقرب، فإن التعب والإجهاد بعد الرحلة الجوية الطويلة من تشيلي (18 ساعة) استدعى نقل البعثة سريعاً إلى مركز محمد السادس لكرة القدم من أجل أخذ قسط من الراحة، بينما كشفت مصادر أخرى عن احتمال ترتيب استقبال ملكي لأبطال العالم، ما تطلب التوجه سريعاً إلى العاصمة الرباط. ورغم تعذر اللقاء المباشر مع نجوم منتخب المغرب للشباب فور وصولهم إلى المطار، فإن الجماهير احتفت بإنجازهم التاريخي بالأهازيج والهتافات في مشهد يجسد شغفها بكرة القدم، واعتزازها بما حققه هؤلاء الأشبال في مونديال تشيلي بعد الفوز على منتخبات عالمية.