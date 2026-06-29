استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي بعد خيبة المونديال

- أعلن ياسر المسحل استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد خروج المنتخب من كأس العالم 2026، معبراً عن شكره للقيادة السعودية ووزير الرياضة على الدعم المستمر. - أشار المسحل إلى أن عدم تأهل المنتخب للدور المقبل لا يرقى للطموحات، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة واعتذاره للجماهير، مع دعوته لفتح باب الترشح لانتخابات جديدة. - أكد المسحل استمراره في دعم الرياضة السعودية، متمنياً التوفيق لمن سيخلفه، معرباً عن أمله في مستقبل مشرق لكرة القدم السعودية.

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل (52 عاماً)، الاستقالة من منصبه، بعد أيام قليلة من توديع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب المسحل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فجر اليوم الاثنين: "بعد سبع سنوات تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما حظيت به رياضة كرة القدم السعودية من دعم كريم وغير محدود، كان ولا يزال أساساً لكل ما تحقق من إنجازات". وأضاف "كما أتقدم بالشكر الجزيل لوزير الرياضة على دعمه المستمر، وحرصه الدائم، وتحمله الكثير في سبيل خدمة رياضة الوطن. لقد بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعا، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل".

وتابع "انطلاقاً من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، وسندعو وفقاً للإجراءات واللوائح النظامية إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد". وأكد ياسر المسحل "سأغادر المنصب، لكنني سأبقى جندياً مخلصاً في خدمة وطني وقيادته الرشيدة، وسأظل داعماً لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية ونجاحها".

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وختم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالته "شكراً لكل من ساندنا، وشكراً لجماهيرنا التي كانت طموحاتها كبيرة، ونرجو منها العذر إن أخطأنا أو قصّرنا. وأسأل الله أن يوفق من يأتي بعدنا، وأن يكون مستقبل كرة القدم السعودية أكثر إشراقاً، بما يليق بوطننا وطموحاته". وودع المنتخب السعودي مونديال 2026 بتذيله المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، متخلفاً بفارق الأهداف عن منتخب أوروغواي صاحب المركز الثالث، وذلك بعد تعادلهما سوياً 1 - 1 في الجولة الأولى، ثم الخسارة برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، قبل التعادل بدون أهداف مع الرأس الأخضر، التي تأهلت للأدوار الإقصائية في مشاركتها الأولى بكأس العالم.