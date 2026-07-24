- استقالة مسؤول في اللجنة الأولمبية الكرواتية بعد توقيفه بشبهة فساد، ضمن فضيحة هزّت اتحاد التزلج، حيث يُشتبه في تورطه باختلاس 30 مليون يورو من الاتحاد. - توقيف مدير البرنامج الأولمبي دامير سيغوتا وزوجته، مع اتهامه بتلقي رشاوى بقيمة 170 ألف يورو من فيدران بافليك، مقابل زيادة تمويل اتحاد التزلج. - رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش يؤكد ضرورة كشف ملابسات القضية بالكامل، مشيراً إلى استغلال بعض الأفراد لمناصبهم داخل المنظومة الرياضية.

أعلنت اللجنة الأولمبية الكرواتية الجمعة استقالة أحد مسؤوليها بعد توقيفه على خلفية شبهات فساد، في أحدث تداعيات فضيحة هزّت اتحاد التزلج في البلاد، إذ جاء التوقيف في وقت تسعى فيه السلطات إلى استعادة المسؤول السابق عن قطاع التزلج الألبي في البلاد فيدران بافليك الموقوف في كازاخستان، للاشتباه بأنه ترأس شبكة اختلست نحو 30 مليون يورو (35 مليون دولار) من الاتحاد الكرواتي للتزلج.

وأوقف مدير البرنامج الأولمبي في اللجنة دامير سيغوتا وزوجته، الخميس، وفق ما أكد فريق الدفاع عنهما، حيث خضعا للاستجواب، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بحسب فرانس برس بأنّ السلطات أفرجت عن الزوجة، ومن المقرر أن يبت قاضي التحقيق في وقت لاحق ما إذا كان سيُمدد احتجاز سيغوتا على ذمة التحقيق، كما أُجريت عمليات تفتيش في مكاتب سيغوتا والأمين العام للجنة الأولمبية سينيشا كراياتش الذي استُجوب بصفته شاهداً ولم تُتخذ بحقه أي إجراءات جنائية، وفق ما أعلنت اللجنة في وقت سابق.

وقالت اللجنة الجمعة في بيان استقالة سيغوتا: "يجب ألا تلقي القضايا الفردية بظلالها على آلاف الرياضيين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي والاتحادات الرياضية الوطنية الذين يساهمون يومياً، من خلال عملهم، في تطوير الرياضة الكرواتية".

ويتهم المحققون سيغوتا بتلقي نحو 170 ألف يورو من الرشاوى من بافليك بين عامي 2023 و2026، مقابل زيادة التمويل المخصص لاتحاد التزلج خلال الفترة نفسها بأكثر من مليوني يورو ضمن برنامج الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا، وفق ما أفادت النيابة العامة الجمعة في بيان، ويُشتبه بأنه استثمر الجزء الأكبر من هذا المبلغ في شراء الذهب عبر الإنترنت باسمه واسم زوجته، بحسب النيابة، حيث أُجريت عمليات تفتيش الخميس في مكتبه وفي مكتب الأمين العام للجنة سينيشا كراياتش الذي استمع إليه المحققون بصفة شاهد، وفق اللجنة الأولمبية.

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وفي مارس/ آذار الماضي، فتح الادعاء العام تحقيقاً بحق ستة أشخاص، من بينهم بافليك الذي أُوقف لاحقاً في كازاخستان، وأدت الفضيحة إلى استقالة زلاتكو ماتيشا، الرئيس المخضرم للجنة الأولمبية الكرواتية، في مايو/ أيار الماضي، وعلى ضوء ذلك قال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش للصحافيين الجمعة: "يجب أن تُكشف كلّ ملابسات هذه القضية بشكل كامل، ولا يمكن أن يكون هناك أي شك في ذلك، من الواضح أن هناك أفراداً أساؤوا استغلال مناصبهم داخل المنظومة الرياضية". وشهدت فترة تولي بافليك المسؤولية أنجح حقبة لكرواتيا في هذه الرياضة، عندما أحرز الشقيقان يانيتسا وإيفيتسا كوستيليتش 10 ميداليات أولمبية.

(فرانس برس)