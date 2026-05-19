استبعاد ساوثهامبتون من نهائي تصفيات "البريمييرليغ" بسبب التجسس

- تم استبعاد نادي ساوثهامبتون من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد اعترافه بالتجسس على تدريبات أكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون وميدلزبره. - فرضت لجنة الانضباط عقوبة اقتطاع أربع نقاط من رصيد ساوثهامبتون، مما أدى إلى إعادة ميدلزبره إلى المباراة النهائية للتصفيات لمواجهة هال سيتي على ملعب ويمبلي. - رحب نادي ميدلزبره بالقرار، مشددًا على أهمية النزاهة الرياضية، وكشفت "بي بي سي" أن محللاً من ساوثهامبتون قام بتصوير تدريبات ميدلزبره.

استُبعد نادي ساوثهامبتون من التصفيات المؤهلة للدوري الإنكليزي الممتاز بعد اعترافه بالتجسس من خلال تصوير تدريبات ثلاثة أندية خلال موسم دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، وذلك بحسب ما أكده الاتحاد المحلي للعبة اليوم الثلاثاء.

واتهمت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، نادي ساوثهامبتون بمشاهدة تدريبات أكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون، بالإضافة إلى تصوير ميدلزبره أثناء استعداداته لمباراة الذهاب من نصف نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز في السابع من شهر مايو/ أيار.

كما فرضت لجنة الانضباط المستقلة عقوبة اقتطاع أربع نقاط من رصيد ساوثهامبتون في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، وبذلك أُعيد ميدلزبره، الذي خسر أمام ساوثهامبتون في نصف النهائي، إلى المباراة النهائية والتصفيات، وسيواجه الآن هال سيتي للتأهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، حين تقام المواجهة النهائية يوم السبت على ملعب ويمبلي.

وأقرّ ساوثهامبتون بارتكاب "مخالفات متعددة للوائح رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم تتعلق بالتصوير غير المصرح به لتدريبات أندية أخرى"، وفقاً لما ذكرته الرابطة، كما تلقى النادي توبيخاً رسمياً بخصوص جميع التهم الموجهة إليه.

وأصدرت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بياناً جاء فيه: "وُجهت التهمة الأولى إلى نادي ساوثهامبتون يوم الجمعة 8 مايو، ثم وُجهت إليه تهم إضافية يوم الأحد 17 مايو تتعلق بمخالفات أخرى خلال موسم 2025-2026. جاءت هذه التهم الإضافية نتيجةً لأمور تم تحديدها بعد بدء الإجراءات الأولية المتعلقة بنادي ميدلزبره، أقرّ نادي ساوثهامبتون بمخالفة اللوائح التي تلزم الأندية بالتصرف بأقصى درجات حسن النية، والتي تحظر مراقبة أي حصة تدريبية لنادٍ آخر خلال 72 ساعة قبل موعد المباراة المقررة".

وأردف البيان: "تجري رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم حالياً مناقشات مع الأندية الثلاثة بشأن تداعيات قرار اليوم، وستصدر بياناً آخر في الوقت المناسب، ويحق لنادي ساوثهامبتون استئناف قرار اللجنة، وبناءً على النتيجة، قد يطرأ تغيير آخر على مباراة السبت".

من جانبه أصدر نادي ميدلزبره بياناً قال فيه إنه "يرحب بالنتيجة"، مضيفاً: "نعتقد أن هذا يبعث برسالة واضحة لمستقبل رياضتنا في ما يتعلق بالنزاهة الرياضية والسلوك، بصفتنا نادياً، نركز الآن على مباراتنا ضد هال سيتي على ملعب ويمبلي يوم السبت. ستتوفر معلومات التذاكر لجماهيرنا قريباً".

وروت شبكة "بي بي سي" القصة كاملة، حيث كشفت ما حدث يوم السابع من مايو، حيث كان فريق ميدلزبره يتدرب في مركز روكليف بارك استعداداً لمباراته ضد ساوثهامبتون بعد 48 ساعة، ويُقال إن الجاسوس، وهو محلل في ساوثهامبتون، قد أوقف سيارته في نادي الغولف، ثم سار مسافة بضع مئات من الأمتار على طريق يؤدي إلى منطقة مرتفعة، ثم وجه هاتفه المحمول نحو جلسة التدريب مرتدياً سماعات أذن.

ويعتقد طاقم ميدلزبره أنّه ربما كان يبث الجلسة مباشرةً عبر مكالمة فيديو، في حين تشير مصادر "بي بي سي" إلى أن أحد أعضاء طاقم الفريق الذي كان يتدرب اقترب منه، لكنه رفض الكشف عن هويته، ثم قام بحذف بعض المحتوى من هاتفه بسرعة قبل أن يركض إلى نادي الغولف، وهناك دخل دورات المياه، وبدّل ملابسه، وغادر المكان على عجل. والتقط مصور ميدلزبره صوراً له، وقارنها بصورة على موقع ساوثهامبتون الإلكتروني، وهنا أبلغ الطرف المجني عليه رابطة الدوري الإنكليزي على الفور.