ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب الأردن قبل المونديال رغم غياب النعيمات

- ارتفعت القيمة السوقية لمنتخب الأردن لكرة القدم إلى 18.25 مليون يورو، مما يعكس التطور الكبير في الأداء والنتائج، خاصة بعد التأهل التاريخي لكأس العالم 2026 والمستويات القوية في كأس آسيا والتصفيات المونديالية. - موسى التعمري، بقيمة سوقية تبلغ 8 ملايين يورو، يُعتبر أبرز نجوم المنتخب الأردني، حيث يساهم بشكل كبير في تألق الفريق بفضل مهاراته وخبرته الأوروبية، مما يجعله أحد أهم أسلحة المنتخب في كأس العالم 2026. - يواجه منتخب الأردن تحديات كبيرة في المجموعة العاشرة لكأس العالم، حيث يلتقي الأرجنتين، الجزائر، والنمسا، لكن الطموحات كبيرة بفضل الاستقرار الفني والخبرة المتراكمة والروح القتالية للفريق.

واصلت القيمة السوقية لمنتخب الأردن لكرة القدم ارتفاعها القياسي، بعدما بلغت 18.25 مليون يورو وفق أحدث تحديث صادر عن موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصائيات اللاعبين والقيم السوقية، مقارنة بـ15.89 مليون يورو في التحديث السابق، في رقم يُعد الأعلى بتاريخ "النشامى".

ويعكس هذا الارتفاع التطور الكبير الذي يعيشه المنتخب الأردني خلال السنوات الأخيرة، سواء من ناحية النتائج أو الحضور الفني للاعبين مع أنديتهم المحلية والخارجية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، إلى جانب المستويات القوية التي قدمها المنتخب في كأس آسيا الأخيرة والتصفيات المونديالية.

ورغم غياب يزن النعيمات، الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو، عن القائمة الأخيرة المعتمدة في التحديث بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، فإن القيمة الإجمالية للمنتخب واصلت ارتفاعها، ما يؤكد تطور قيمة عدد كبير من لاعبي "النشامى"، وفي مقدمتهم المدافع يزن العرب ولاعبو خط الوسط والعناصر الشابة التي بدأت تفرض حضورها بقوة في الفترة الماضية.

ويُعتبر موسى التعمري أبرز نجوم المنتخب الأردني وأكثرهم قيمة سوقية، بعدما وصلت قيمته إلى ثمانية ملايين يورو، ليواصل ترسيخ مكانته واحداً من أهم اللاعبين العرب في أوروبا بفضل تألقه في الدوري الفرنسي مع نادي رين، إضافة إلى تأثيره الكبير مع المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة.

ويعوّل الشارع الأردني كثيراً على التعمري خلال كأس العالم 2026، خاصة لما يمتلكه من سرعة ومهارة وخبرة أوروبية، إلى جانب قدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، إذ سيكون أحد أهم أسلحة المنتخب بقيادة المدرب جمال السلامي خلال المشاركة التاريخية المرتقبة.

ويخوض منتخب الأردن منافسات كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، حيث يفتتح "النشامى" مشوارهم يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل أمام الأرجنتين، قبل مواجهة الجزائر يوم 22 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات أمام النمسا يوم 27 من الشهر ذاته.

ورغم صعوبة المجموعة، فإن المنتخب الأردني يدخل هذه النسخة بطموحات كبيرة، مستنداً إلى الاستقرار الفني والخبرة المتراكمة لعدد من لاعبيه المحترفين، إضافة إلى الروح القتالية التي ميّزت الفريق خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل حلم المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني أمراً ممكناً إذا نجح النشامى في تحقيق بداية إيجابية خلال الجولة الأولى.