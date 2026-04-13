ادعاء بوجود قنبلة يهدد مسيرة لاعب أرجنتيني

- أثار إيميليانو إندريزي، لاعب فريق خيمناسيا دي خوخوي، أزمة كبيرة بعد ادعائه بوجود قنبلة على متن الطائرة، مما أدى إلى حالة من الهلع بين الركاب وتفعيل إجراءات الأمن. - تم اعتقال إندريزي فوراً بعد التحقق من البلاغ الكاذب، ويواجه الآن ملاحقات قضائية واحتمال الطرد من فريقه بسبب خطورة تصرفه. - أبدت إدارة نادي خيمناسيا موقفاً صارماً تجاه اللاعب، حيث يدرس النادي إنهاء عقده حفاظاً على شرفه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

أثار لاعب فريق خيمناسيا دي خوخوي الأرجنتيني (الدرجة الثانية) إيميليانو إندريزي أزمة حقيقية بعد ادعاء بوجود قنبلة في الطائرة التي كانت تقل فريقه، وأصبحت مسيرة اللاعب مهددة فعلياً بسبب تصرفه بعد أن أثار الهلع والرعب داخل الطائرة، كما أن فريقه غاضب من التصرف الذي قام به ولم يكن اللاعب يعتقد أن المزحة من شأنها أن تكون لها عواقب وخيمة على مستقبله الرياضي.

ونقل موقع آر إم سي الفرنسي، أمس الأحد، تفاصيل الحادثة، حيث صرخ لاعب خيمناسيا "قنبلة قنبلة"، وحصل ذلك على متن طائرة قبل إقلاعها متجهة إلى بوينس آيرس، وأدخل صياحه رعباً بين المسافرين نظراً إلى خطورة الموقف. وانتشرت مقاطع الفيديو لاحقاً تظهر الارتباك داخل الطائرة. وأدى البلاغ الكاذب إلى تفعيل جميع إجراءات الأمن من قبل طاقم الطائرة، وهو أمر كلاسيكي وضروري إذ من الطبيعي أن يجرى التعامل مع كل تحذير بجدية وحزم. وقد استبعد فريق متخصص في إبطال المتفجرات وجود أي قنبلة في الطائرة بعد القيام بعمليات تفتيش، كما تعطلت الرحلة بسبب هذا البلاغ.

وبعد التثبت، تم تقييد يدي اللاعب واعتقاله فوراً في مطار مدينته من قبل الشرطة. إضافة إلى تبعات تصرفه بما أنه سيكون ملاحقاً قضائياً، يواجه لاعب خيمناسيا إمكانية الطرد من قبل إدارة فريقه باعتبار خطورة تصرفه. وفي مواجهة الفضيحة، أبدت إدارة نادي خيمناسيا موقفاً متصلباً: إذ صرح الرئيس بأنهم يدرسون إنهاء عقده "حفاظاً على شرف النادي". ولم تقدم إدارة النادي تفاصيل إضافية، ولكن يبدو أنها مصرة على معاقبة اللاعب.