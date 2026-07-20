- احتفل منتخب إسبانيا بفوزه الثاني في كأس العالم وسط حشود جماهيرية ضخمة في مدريد، حيث بدأت الاحتفالات باستقبال رسمي من العائلة المالكة ولقاء مع رئيس الحكومة، تلاه جولة في حافلة مكشوفة وصولاً إلى ساحة سيبيليس. - شهدت الاحتفالات أجواءً مبهجة مع الأعلام والهتافات، وبرز لامين يامال كنجم الاحتفال، حيث تفاعل مع الجماهير وحمل كأس العالم، مما جعله رمزاً للجيل الجديد في الكرة الإسبانية. - تميزت الاحتفالات بمواقف طريفة، مثل اللافتة التي حملها المشجعون، وأثارت عبارة "نلتقي لاحقاً" التي قالها يامال جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مما عزز العلاقة بين اللاعبين والمشجعين.

احتفل منتخب إسبانيا بلقبه الثاني في كأس العالم، وسط حشود جماهيرية غفيرة ملأت شوارع العاصمة مدريد. وبدأت مراسم الاحتفال باستقبال رسمي في قصر زارزويلا من قبل العائلة المالكة، قبل توجه المنتخب إلى قصر مونكلوا، للقاء رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ثم الانطلاق في الحافلة المكشوفة عبر شوارع مدريد وصولاً إلى ساحة سيبيليس، التي شهدت تجمع آلاف المشجعين للاحتفال بالنجمة العالمية الثانية في تاريخ "لاروخا".

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، الاثنين، فقد امتلأت ساحة سيبيليس في مدريد بالجماهير قبل وصول اللاعبين، وسط الأعلام الإسبانية والهتافات والأغاني، وقدمت فرق موسيقية عروضاً احتفالية، فيما حمل اللاعبون كأس العالم وسط أجواء مليئة بالفرح. وكانت حافلة المنتخب تحمل شعار: "النجوم يتألقون معاً"، في إشارة إلى وحدة المجموعة التي كانت من أبرز عوامل نجاح الفريق. وظهر لامين يامال في الاحتفالات وهو يحمل كأس العالم، وسط هتافات الجماهير، في صورة اعتبرها كثيرون رمزاً للجيل الجديد الذي يقود مستقبل الكرة الإسبانية.

Un país entero volcado



⭐️⭐️ ¡SOMOS BICAMPEONES DEL MUNDO! #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MpGJVfsxxz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

وخطف اللاعب الشاب الأنظار خلال الاحتفال بعد تفاعله مع الجماهير وزملائه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب. وخلال جولة الاحتفال في شوارع العاصمة، قام عدد من المشجعين بإيصال لافتة إلى يامال، بدت للوهلة الأولى وكأنها تكريم لشقيقه الصغير كين، لكن ما لم يكن متوقعاً هو ما كان مخفياً خلف الصورة. فعندما قلب يامال وفابيان رويز اللافتة، اكتشفا عبارة تسببت في موجة من الضحك داخل الحافلة "نزال العام السابع: باريديس ضد غافي"، ولم يتأخر اللاعبان في عرضها على غافي، الذي ردّ بالضحك على فكرة المشجعين. ولم تكن الإشارة عشوائية، إذ كان المقصود منها الاشتباك الذي حدث عقب نهاية المباراة، عندما دخل الأرجنتيني لياندرو باريديس في مشادة مع غافي، تلقى خلالها اللاعب الأندلسي بعض الضربات وسط التوتر الذي رافق نهاية اللقاء.

من جهه أخرى، أشعلت عبارة "نلتقي لاحقاً" الجدل على مواقع التواصل أيضاً، فبعد حصوله على اللافتة، طلب لامين من الكاميرا الاقتراب حتى تظهر الرسالة بوضوح. ثم نظر إلى العدسة وقال عبارة حاسمة: "نلتقي لاحقاً"، وسرعان ما انتشر المقطع بشكل واسع، ليصبح واحداً من رموز الاحتفال. وحوّلت اللافتة، والإشارة إلى كين، والرسالة غير المتوقعة إلى غافي، احتفالات إسبانيا إلى ظاهرة اجتماعية تتجاوز حدود الرياضة، وتعزز العلاقة بين اللاعبين والمشجعين.

“VELADA DEL AÑO VII, PAREDES VS GAVI”.



Lamine Yamal, pidiendo UNA PELEA DE BOXEO entre ambos jugadores, tras el cruce post Final del Mundo. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/iBhbgBOYxw https://t.co/hW3Lz4d47A — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

بعيدا عن الملاعب فيفا يدرس معاقبة الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم

ولفت فيران توريس الأنظار بقبعة تحمل عبارة: "لنجعل إسبانيا عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى شعار ارتبط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى). وتأخر وصول حافلة المنتخب إلى ساحة سيبيليس عن الموعد المحدد، بسبب الحشود الكبيرة وبطء حركة المرور. وخلال احتفالات المنتخب الإسباني، قُدّم يريمي بينو، لاعب "لاروخا" بطريقة طريفة على المسرح، حيث قال عنه مقدم الحفل مازحاً: "كانوا يطلقون عليه اسم كريستيانو رونالدو... لكنه يمتلك لقب كأس العالم". ويأتي هذا التتويج بعد سنوات من النجاحات للمنتخب الإسباني، الذي جمع بين كأس أوروبا 2024، والميدالية الذهبية الأولمبية 2024، وكأس العالم 2026، ليصبح هذا الجيل أحد أكثر الأجيال نجاحاً في تاريخ الكرة الإسبانية.

OH, FERRAN



España entera se vuelve loca con EL TIBURÓN #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/xPHRi61URW — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026