احتفالات النجوم بالأهداف: رسائل مُعلنة وأخرى خفية

- في كأس العالم 2026، استخدم اللاعبون احتفالاتهم لإرسال رسائل ضمنية، مثل كاسيميرو الذي طالب بالصمت بعد هدفه ضد اليابان، وديمبيلي الذي قلد زميله بعد هاتريك ضد النرويج. - شجاع خليل زادة من إيران أثار الجدل باحتفاله "ثاغ لايف" بعد إلغاء هدفه ضد مصر، بينما كريستيانو رونالدو أكد على استمراره في الملاعب بتصريحه "أنا عدت" بعد هدفه ضد أوزبكستان. - كيليان مبابي ابتكر احتفالاً جديداً مستوحى من العزف على الناي، مما أضاف لمسة شخصية لأهدافه في البطولة.

حملت أهداف بعض النجوم في كأس العالم 2026 رسائل مُعلنة وأخرى خفية تحمل في طياتها قصصاً، حيث استغل عدد من اللاعبين هزّ شباك المنافسين من أجل التعبير عن مواقفهم، وبعض الاحتفالات ورطّت النجوم نسبياً بسبب ما صدر عنهم. وقد انضمّ نجم منتخب البرازيل كاسيميرو إلى قائمة اللاعبين الذين كان احتفالهم بالهدف عبارة عن رسالة ضمنية.

فبعد التهديف في مرمى منتخب اليابان في الدور الثاني، وضع لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي إصبعه على فمه في إشارة إلى المطالبة بالصمت. ورغم أن النجم البرازيلي لم يفسر سبب الاحتفال بهذه الطريقة، إلا أن الانتقادات التي طاولته منذ بداية البطولة قد تكون سبب هذه الحركة، فقد نشرت صحيفة غلوبو البرازيلية منذ أيام، تقريراً أكدت فيه أن كاسيميرو لا يستحق اللعب أساسياً بسبب ضعف مستواه، ولكن أيضاً بسبب وزنه الزائد الذي يُعيقه عن تقديم أفضل المستويات.

وسارع مدرب منتخب البرازيل إلى استبدال نجم الوسط بنهاية الشوط الأول أمام منتخب المغرب، بعد أن خسر المعركة بشكل كامل أمام تألق الثنائي نائل العيناوي، وخاصة أيوب بوعدي، وبعد استبداله تحسن أداء وسط ميدان البرازيل بشكل كبير، وهو ما مثل فرصة كبيرة أمام منتقدي نجم ريال مدريد السابق، لانتقاد ظهوره الأساسي على حساب أسماء أخرى.

Dembele no se olvidó de su compañero Kvara y el guiño en su festejo no pasó desapercibido. 🤜 🤛



Kvicha subió una historia con la celebración de Ousmane. pic.twitter.com/jFeGorxmPg — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 26, 2026

كما أحدث احتفال الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد تسجيله ثلاثة أهداف رائعة "هاتريك" في مرمى النرويج (4-1) بعض التساؤلات. فقد كان احتفالاً تكريمياً لزميله الجورجي في باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا. وقال ديمبيلي: "أهديت أهدافي له بتقليد احتفاله. إنه بلا شك أفضل جناح أيسر في أوروبا اليوم. كنت أتمنى لو شارك في كأس العالم هذه مع منتخب بلاده (جورجيا)، لأن ذلك حلم كل لاعب". وقد وجد احتفال ديمبيلي تفاعلاً كبيراً بين الجماهير، بعدما استحضر تألق زميله في النادي الفرنسي الذي يقدم مستويات رائعة في كل المباريات.

Khvicha Kvaratskhelia shares a photo of Ousmane Dembele on Instagram after Dembélé recreated Kvara’s iconic celebration. ❤️❤️ #NORFRA pic.twitter.com/7j9l8Rzp0C — The Final Whistle (@Rufus_45) June 26, 2026

واستهلّ المنتخب المكسيكي مشواره في كأس العالم بطريقة موفقة. ففي مواجهة جنوب أفريقيا، حقق "إل تري" فوزاً ثميناً بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية، بعد ستة عشر عامًا من تعادله مع منتخب جنوب أفريقيا (بافانا بافانا) في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا (1-1). وسجّل جوليان كينونيس (29 عامًا)، الهدف الأول. وانفجر هداف الدوري السعودي، فرحًا وهو يتجه نحو مقاعد البدلاء، قبل أن يُطلق العنان لاحتفاله الخاص، وهو عبارة عن إعادة تمثيل للرقصة التي أدّاها لاعبو جنوب أفريقيا بعد هدف سيفيو تشابالالا الشهير في المباراة الافتتاحية عام 2010، في مرمى منتخب المكسيك، وكأنه أراد أن يستفز المنتخب الأفريقي، على حد رواية صحيفة ليكيب الفرنسية.

وانقلبت احتفالات نجم منتخب إيران شجاع خليل زادة الصاخبة، المعروفة باسم "ثاغ لايف"، ضد مصر بعد إلغاء هدفه الذي كان من المفترض أن يكون هدف التأهل إلى الدور الثاني في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، لتنتهي المباراة متعادلة. وجلبت طريقة الاحتفال اهتماماً واسعاً بما أنه من النادر أن احتفل لاعبو إيران بمثل هذه الطريقة، كما أن إلغاء الهدف في مرحلة ثانية، جعل اللاعب يكون مصدر سخرية بين الجماهير وخاصة المصرية منها. ويرمز احتفال ثاغ لايف" إلى "حياة البلطجة" مثلما أكدت صحيفة ميرو البريطانية. وهو مفهوم انتشر في الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وتعود أصوله إلى ثقافة الهيب هوب وموسيقى الراب، وقد أسّس المغني توباك شاكور فرقة غنائية تحمل الاسم نفسه.

Shoja Khalilzadeh had momentarily sent Iran to the knockout stage but the goal was ruled offsides after VAR review 🤯 pic.twitter.com/YQxvhND0Nv — Yahoo Sports (@YahooSports) June 27, 2026

وشرح موقع أر.تي.بي. إف البلجيكي، المعني من عبارة "ثاغ لايف": " في ذلك الوقت، كان مفهوم "حياة البلطجة" يُعتبر فلسفة حياة لدى توباك، الذي استخدم هذا التعبير لوصف أسلوب حياته. حوّل توباك "حياة البلطجة" إلى اختصار أطلق عليه اسم "الكراهية التي تغرسها في الأطفال الصغار تُؤذي الجميع": "الكراهية التي تغرسها في الأطفال ستعود لتؤذينا جميعًا، عرّف توباك هذا الأسلوب بأنه نمط حياة يبدأ فيه الناس من الصفر ويتغلبون على جميع العقبات لتحقيق أهدافهم. بعبارة أخرى، الشخص الذي وُلد في كنف الثراء أو الامتيازات لا يعيش "حياة البلطجة" لأنه لا يضطر للكفاح من أجل البقاء. وبسبب استخدام توباك المتكرر لهذا التعبير، أصبح مرادفًا لاسمه. حتى أنه وشم هذا التعبير على بطنه. وخلافًا لما قد توحي به الترجمة الحرفية، فإن هذا الاختصار لا علاقة له بالعصابات أو الإجرام، فهو ينبذ جميع الأيديولوجيات القمعية التي تغرس فينا خلال الطفولة، والتي قد تؤثر علينا سلبًا عندما نكبر".

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فرحة لم تكتمل 🥶 pic.twitter.com/5hEEfSRAKm — Mohammed (@M1M6ic) June 27, 2026

وأثار قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو جدلاً واسعاً بتصريحه الشهير بعد المباراة أمام أوزبكستان، عندما قال احتفالاً بهدفه "أنا عدت"، وكرّر ذلك مرّتين. وقال عن السبب الذي دفعه إلى الاحتفال بهذه الطريقة: "حتى لا ينسى الناس". ثم سُئل: "هل هذا أفضل رد يمكنك تقديمه لمنتقديك؟، فأجاب: "دائماً، لقد كنت هكذا طوال 23 عاماً". وتابع: "ظن الجميع أنه عليّ الاعتزال... لكنني ما زلت هنا. الضجيج الخارجي دائماً هكذا؛ لا نستطيع السيطرة عليه. نواصل المسير، ونحن متحدون. في البداية، شعرت وكأنني اعتزلت كرة القدم، لكنني تمسكت. وما زلت مصراً لأنني أؤمن بالعمل الجاد أكثر من كرة القدم".

وابتكر قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي احتفالاً جديداً. فبينما كان له طريقته الخاصة بالاحتفال بأهدافه خلال السنوات الماضية، أضاف إليها "رقصة" جديدة مرتبطة بالناي بعدما هز شباك منتخب السنغال في الجولة الأولى، بعدما تحدث مؤخراً عن تجربته في العزف على هذه الآلة في مقابلة مع قناة فوكس سبورتس الأميركية قبل بداية المشاركة الفرنسية.

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وأوضح مبابي لقناة فوكس سبورتس الأميركية، قبل أيام قليلة من مباراة فرنسا الافتتاحية في كأس العالم 2026. "أراد والداي أن أفعل الكثير من الأشياء، أن أستكشف، أن أفتح ذهني على أشياء مختلفة. عزفتُ على الناي لمدة عام أو عامين، لقد كان الأمر ممتعاً". وبهذه المناسبة، أخرج جيمس كوردن، الذي كان يقود السيارة ويجري المقابلة، ناياً وقدّمه إلى كيليان مبابي. وحاول قائد المنتخب الفرنسي، وهو يضحك، عزف بعض النغمات، لكن دون جدوى. "لقد مرّت سنوات! لقد فقدتُ كل شيء". وهنا اقترح جيمس كوردن على اللاعب الفرنسي: "قد يكون هذا احتفالاً جديداً". وقد رحّب مبابي بالفكرة، مؤكداً: "في المباراة الأولى ضد السنغال، إذا سجلت هدفاً، فسأحتفل به من أجلكم". وقد وفى بوعده، وفق ما نقله موقع أر.أم.سي الفرنسي.