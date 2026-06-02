احتفالات أرسنال بلقب البريمييرليغ.. طعن بالسكاكين وإصابات

- فتحت الشرطة البريطانية في لندن تحقيقاً بعد تعرض ستة أشخاص للطعن خلال احتفالات نادي أرسنال بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. - قائد شرطة العاصمة، ستيوارت بيل، أعرب عن أسفه لأعمال العنف المتزايدة، مؤكداً استجابة الضباط السريعة لكل حادثة طعن، مع استمرار التحقيقات. - اعتقلت الشرطة 24 شخصاً خلال الاحتفالات، بينهم عشرة للاشتباه في اعتداء على ضباط، وثلاثة لاعتداء جنسي، واثنان لحيازة مخدرات، واثنان للسكر العلني.

فتحت الشرطة البريطانية في مدينة لندن تحقيقاً بخصوص تعرض ستة أشخاص لطعنات بالسكاكين ووقوع إصابات بين مشجعي نادي أرسنال الإنكليزي الذين تجمعوا في الشوارع والساحات خلال الاحتفال بلقب بطولة الدوري الإنكليزي لموسم 2025-2026.

وأفادت الشرطة في لندن في بيان رسمي بأنها تُحقق في وقوع ستة حوادث طعن خلال موكب نادي أرسنال الذي احتفل بفوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد 31 مايو/أيار. وجاء في البيان الرسمي للشرطة "في وقت لاحق من المساء، وبعد تفرق الحشود، استجابت الشرطة لستة طعنات على طول مسار الموكب. لم يُصب معظم الضحايا بجروح خطيرة، ولكن نُقل رجل في العشرينيات من عمره إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه للطعن قبيل الساعة 8:30 مساءً بقليل في شارع هورنسي. ولحسن الحظ، استقرت حالته الآن".

كرة عالمية أرسنال وغياب التتويج الأوروبي.. انتظار رغم السجل الخالي من الهزيمة

وفي هذا الإطار، أعرب قائد شرطة العاصمة ستيوارت بيل، الذي قاد عملية الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن أسفه لوقوع المزيد من أعمال العنف، بما في ذلك حوادث مرتبطة بالعصابات، مع تقدم ساعات المساء وعودة معظم الناس إلى منازلهم، خلال تصريحات في البيان الرسمي، مؤكداً أن "الضباط استجابوا بسرعة لموقع كل هجوم بالسكين، والتحقيقات جارية".

وبحسب الشرطة في لندن، اعتقل 24 شخصاً خلال احتفالات نادي أرسنال الذي حضرها ما بين 750 ألفاً ومليون مشجع في شوارع العاصمة البريطانية، والتي شهدت نشر حوالي 500 عنصر من الشرطة، ومن بين المعتقلين تم احتجاز عشرة للاشتباه في اعتدائهم على ضباط شرطة، وثلاثة للاشتباه بهم في اعتداء جنسي، واثنين لحيازتهم مخدرات، واثنين بتهمة السكر العلني والإخلال بالنظام العام. وقالت الشرطة: "تم احتجاز جميع المعتقلين".