حظي المدير الفني لـمنتخب المغرب تحت 20 عاماً، محمد وهبي (48 عاماً)، بتكريم استثنائي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برفقة النجمين الواعدين علي معمر (20 عاماً)، وأنس تجوارت (20 عاماً)، تقديراً لمساهمتهم في تتويج منتخب "أشبال الأطلس" ببطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين نظيفين في المباراة النهائية أخيراً، في إنجاز تاريخي يعد الأول من نوعه في مسيرة الكرة العربية.

وأقامت القنصلية العامة للمملكة المغربية في بروكسل، أمس الخميس، حفلاً مميزاً على شرف المدرب وهبي بحضور نجمي نادي أندرلخت البلجيكي علي معمر، وأنس تجوارت، احتفاءً بإنجازهم التاريخي، كما شهد الحفل الاستثنائي حضور أفراد من الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، وسط فرحة عارمة بالتتويج باللقب العالمي. واستغل القنصل العام للمملكة، حسن توري، الحفل لكي يشيد بالإنجاز التاريخي لـ"أشبال الأطلس"، ويُعبّر عن مدى اعتزازه بما قدموه في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، بقيادة وهبي وباقي النجوم الصاعدين، معتبراً في كلمته أن التتويج يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه، وأيضاً للكرة المغربية والعربية.

من جانبه، أعرب وهبي عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، الذي تحقق بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين، موجهاً رسالة مؤثرة إلى شباب الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، مفادها بأن العمل الجاد والانضباط والإيمان بالقدرات كفيلة بتحقيق الأحلام، وأكد وهبي أن كرة القدم ليست مجرد رياضة، بل مدرسة في القيم الإنسانية والعمل الجماعي.

وسبق لمنتخب "أشبال الأطلس" أن حظي باستقبال رسمي وشعبي فور عودته من تشيلي باللقب العالمي التاريخي، إذ تدفق عشرات الآلاف من الجماهير إلى الرباط، من مختلف المدن المغربية، لتحية اللاعبين الذين جابوا شوارع العاصمة عبر حافلة مكشوفة، بعدما فرضوا أنفسهم نجوماً استثنائيين ورفعوا العلم المغربي عالياً في سماء تشيلي، متوجين باللقب العالمي عن جدارة واستحقاق، عقب إزاحة منتخبات عالمية من طريقهم، على غرار إسبانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وأميركا وفرنسا والأرجنتين.