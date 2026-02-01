- شهدت مدينة ميلانو احتجاجات واسعة ضد حضور محتمل لعناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "ICE" خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث أكد مسؤولون أميركيون أن وجودهم سيكون دون دور فعلي على الأرض. - عمدة ميلانو ومسؤولون آخرون أعربوا عن رفضهم لوجود "ICE"، معتبرينها مليشيا تثير الفوضى، بينما أبدى وزير الداخلية الإيطالي عدم قلقه من وجودهم. - الاحتجاجات تضمنت شعارات ضد "ICE"، وشارك فيها مواطنون أميركيون تضامناً مع المتضررين من سياسات الوكالة في الولايات المتحدة.

وصلت الاحتجاجات المناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة "ICE" إلى إيطاليا، وتحديداً إلى إقليم لومبارديا، الذي يستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو–كورتينا" في السادس من شهر فبراير/ شباط المقبل، بعدما تظاهر آلاف الأشخاص أمس السبت شمالي البلاد، في مدينة ميلانو الشهيرة، احتجاجاً على الحضور المحتمل لأفراد من "ICE".

وكان مسؤولون في السفارة الأميركية قد أكدوا الأسبوع الماضي لوكالة أسوشييتد برس بأنّ عناصر "ICE" سيحضرون على هامش الأولمبياد الشتوي، من دون أن يكون لهم أيُّ دورٍ في العمليات على الأرض، وهذا ما أكدته وزارة الأمن الداخلي لاحقاً في بيانٍ رسمي، إلا أن ذلك لم يمنع الاحتجاجات.

على الصعيد الرسمي، شهدت التظاهرة تصريحات عديدة، إذ قال عمدة ميلانو، جوزيبي سالا، لإذاعة RTL 102، إنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "غير مرحّب بها في المدينة"، واستشهد بصور لعناصر ملثمين في مينيابوليس، مضيفاً: "هذه مليشيا تقتل، مليشيا تقتحم منازل الناس". ومع ذلك، صرّح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، يوم السبت بأنّه على الرغم من عدم امتلاكه معلومات تفيد بوجود "ICE"، إلا أنّه "لا يرى أي مشكلة في ذلك"، وفقاً لوكالة أنسا للأنباء.

من جانبها، قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي، إيلي شلاين، بحسب وكالة إفي الإسبانية: "أعتقد أن ما رأيناه اليوم في ميلانو ردٌّ مهمٌّ جداً، وإشارة واضحة للغاية إلى أنّ عناصر إدارة الهجرة غير مرحب بهم في إيطاليا، ولا في ميلانو. إنّهم وحدات تثير الفوضى في المدن على الأراضي الأميركية".

وفي ردّ فعلٍ آخر، قال زعيم الحزب الديمقراطي في إقليم لومبارديا، بييرفرانشيسكو ماجورينو: "نعلن بكلّ وضوح أننا لا نريد بلطجية ترامب في ميلانو. سنتخذ إجراءات أكثر، ولن يتوقف الأمر هنا. حكومتنا خاضعة لترامب، ولا يمكنهم معارضته". أما رئيس تحرير صحيفة لا ريبوبليكا السابق، ماريو كلابريزي، فأكد أن عناصر إدارة الهجرة "ينشرون العنف، وينفذون الترحيلات، ويقبضون على أطفال عمرهم عامان وخمسة، ثم يستخدمونهم طُعماً للإمساك بأمهاتهم. قتلوا عدّة مواطنين أميركيين في الشوارع، ومنهم، كما تعلمون، أليكس بريتي الممرض، ورينيه جود الشاعرة. لا نريد رؤية ذلك في إيطاليا".

ورفع المحتجون أمام عدسات الكاميرات لافتات ترفض حضور أفراد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية إلى الحدث الرياضي، وشعارات مثل: "لا للديكتاتوريين من إدارة الهجرة"، إلى جانب مشاركة عدد من المواطنين الأميركيين، حيث قال أحدهم، وهو يعيش في إيطاليا منذ 18 عاماً، بحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد: "نحن هنا تضامناً مع الناس في مينيابوليس. ترامب فاشي، ويقود الولايات المتحدة في طريقٍ خاطئ". يُذكر أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو سيحضران حفل الافتتاح الأسبوع المقبل.