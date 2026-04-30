- تجمع نحو 150 شخصاً في تظاهرة ضد إسرائيل أمام صالة موفيستار أرينا في مدريد، قبيل مباراة ريال مدريد وهبوعيل تل أبيب في ربع نهائي بطولة اليوروليغ لكرة السلة. - استمرت التظاهرة لمدة ساعة وربع، حيث رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وهتفوا مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، ورفض مشاركة هبوعيل تل أبيب في المباريات. - رغم الاحتجاجات، أُقيمت المباراة في أجواء طبيعية، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة 86-82 في مواجهة شهدت تقلبات في دقائقها الأخيرة.

شهد المدخل الرئيسي لصالة موفيستار أرينا في مدريد، تجمع نحو 150 شخصاً في تظاهرة ضد إسرائيل، وذلك قبيل انطلاق أولى مباريات ربع نهائي بطولة اليوروليغ لكرة السلة، بين ريال مدريد الإسباني ونظيره هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي، مساء الأربعاء.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد استمرت التظاهرة قرابة ساعة وربع، حيث رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، مع ترديد هتافات وشعارات دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، والمطالبة بمقاطعتها في مختلف المجالات. كما شملت الهتافات مطالبات بفرض إجراءات سياسية ودبلوماسية، من بينها الدعوة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، إضافة إلى رفض مشاركة فريق هبوعيل تل أبيب في مواجهات بالعاصمة الإسبانية، في ظل استمرار السلسلة التي قد تمتد إلى مباريات إضافية، حيث من المقرر أن تُقام مباراة ثانية يوم الجمعة، مع احتمال إقامة مواجهة ثالثة في 12 أو 13 مايو/أيار في حال اللجوء إلى مباراة فاصلة.

ورغم هذه الأجواء خارج الصالة، أُقيمت المباراة في أجواء طبيعية داخل الملعب، دون تسجيل أي حوادث تُذكر عند مداخل المنشأة أو أثناء دخول الجماهير. ونجح ريال مدريد في حسم المواجهة الأولى من سلسلة ربع نهائي بطولة اليوروليغ أمام هبوعيل تل أبيب بنتيجة 86-82، في مباراة شهدت سيناريو متقلباً في دقائقها الأخيرة.