فتح اجتماع سري بين وكيل أعمال النجم المصري، محمد صلاح (33 عاماً)، ونادي فنربخشة التركي، باب التكهنات مجدداً حول مستقبل اللاعب، وأعاد اسمه بقوة إلى واجهة أخبار سوق الانتقالات، رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027. ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، يتزامن مع تراجع نسبي في أدواره داخل الفريق الإنكليزي خلال الأسابيع الماضية، ما غذّى الشائعات ورفع منسوب الاهتمام الدولي بوضعه.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، السبت، أن إدارة فنربخشة عقدت لقاءً غير معلن مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في خطوة وُصفت بجس النبض لمعرفة موقف اللاعب وإمكانية انتقاله إلى الدوري التركي. وأكد المصدر أن النقاش لم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي، لكنه عكس رغبة النادي في استغلال أي فرصة محتملة لضم نجم عالمي قادر على تغيير موازين المنافسة محلياً وقارياً.

ويُستبعد، في المقابل، انتقال صلاح إلى فنربخشة في الوقت الراهن، بعدما نقل التقرير نفسه موقفاً حاسماً عن وكيله، مفاده أن مستقبل اللاعب محصور بين الاستمرار في ليفربول أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي. ويُغلق هذا التصريح الباب عملياً أمام الطموحات التركية، ويؤشر إلى أن الاجتماع السري لم يتجاوز حدود الاستكشاف وتبادل وجهات النظر.

وأعاد هذا الاجتماع إلى الواجهة الاهتمام السعودي المتواصل بمحمد صلاح، إذ تحاول أندية كبرى منذ صيف 2023 إقناعه بالانتقال، مدعومة بعروض مالية غير مسبوقة. وتحدثت تقارير سابقة عن عرض ضخم قُدّم لليفربول بقيمة قاربت 250 مليون يورو، إلى جانب راتب أسبوعي خيالي كان سيجعل صلاح من بين الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم.

ويرتبط هذا الحراك، في جانب منه، بالأجواء المتوترة التي عاشها اللاعب مؤخراً في ليفربول، بعد خلافات علنية مع المدرب آرني سلوت وجلوسه على دكة البدلاء في عدة مباريات متتالية. ورغم عودته لاحقاً إلى التشكيلة الأساسية وتقديمه أداءً مؤثراً، فإن علامات الاستفهام حول دوره المستقبلي داخل المشروع الرياضي الجديد للنادي لا تزال قائمة.

ويؤجل محمد صلاح الحسم في مستقبله إلى ما بعد نهاية الموسم، مفضّلاً التركيز حالياً على التزاماته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025. ومع استمرار الغموض، يبقى اجتماع سري بين وكيل محمد صلاح وفنربخشة مجرد حلقة إضافية في مسلسل طويل من الشائعات.