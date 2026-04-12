اتفاق خفي بين إنتر وبرشلونة يمهّد لرحيل أليساندرو باستوني

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي برشلونة بات قريباً من حسم واحدة من أهم صفقاته الدفاعية، بعدما وضع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني هدفاً رئيسياً لتدعيم الخط الخلفي، في تطور مثير داخل سوق الانتقالات الأوروبية. وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن هناك "اتفاقاً ضمنياً" بين إنتر وبرشلونة، قد يفتح الباب أمام انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الصفقة مرتبطة بعدة عوامل مالية ورياضية.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة قدم عرضاً أولياً يقارب 45 مليون يورو، في حين يتمسك إنتر بالحصول على ما لا يقل عن 60 مليون يورو للتخلي عن أحد أهم أعمدته الدفاعية. ورغم هذه الفجوة، هناك قناعة داخل النادي الكتالوني بإمكانية تخفيض السعر، خاصة في ظل الظروف الحالية للاعب والضغوط التي تعرض لها مؤخراً في إيطاليا.

ويمر باستوني بفترة حساسة بعد تعرضه لانتقادات واسعة عقب طرده في مباراة حاسمة مع منتخب إيطاليا، وهو ما أثر على صورته داخل الشارع الرياضي، وهذا الوضع، بحسب التقارير، جعل اللاعب أكثر انفتاحاً على فكرة الرحيل، وخوض تجربة جديدة خارج الدوري الإيطالي، مع وجود برشلونة خياراً مفضلاً. في المقابل، بدأ إنتر بالفعل التفكير في بدائل محتملة تحسباً لرحيل المدافع الدولي، ما يعكس أن فكرة بيعه لم تعد مستبعدة كما كانت في السابق. ورغم ذلك، لا يزال النادي الإيطالي متمسكاً بشروطه المالية، ولن يفرّط في اللاعب بسهولة دون الحصول على عرض مناسب.

من جهة أخرى، يرى برشلونة في باستوني القطعة المثالية لتعزيز الدفاع، نظراً إلى قدرته على بناء اللعب وخبرته الكبيرة، بالإضافة إلى انسجامه مع أسلوب الفريق القائم على الاستحواذ. كما تشير التقارير إلى أن اللاعب ينظر بإيجابية إلى مشروع النادي الكتالوني، خاصة مع وجود جيل شاب واعد داخل الفريق.