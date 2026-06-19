اتفاق تاريخي بين موتو جي بي والفرق الخمسة الكبرى حتى 2031

- تم الاتفاق على عقد تجاري جديد بين إدارة موتو جي بي وأفضل خمسة فرق، يستمر حتى عام 2031، ويشمل إيرادات من حقوق البث والرعاة والحلبات، مستوحى من اتفاقيات "كونكورد" لفورمولا واحد. - المفاوضات استمرت لأكثر من عام، بمشاركة مجموعة ليبرتي ميديا، حيث سعت رابطة مصنعي الدراجات النارية للحصول على أفضل الشروط الممكنة، مما أدى إلى تأخير التوصل للاتفاق. - الاتفاق يضمن لكل فريق حوالي ثمانية ملايين يورو سنوياً، مع تغييرات في سياسة التسويق والتواصل اعتباراً من 2027، ويعتبره المسؤولون "يوم تاريخي" ونقطة تحول لموتو جي بي.

اتفقت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي وأفضل خمسة فرق في المنافسات على العقد التجاري الجديد الذي سيبقى سارياً حتى عام 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.

وخاض الطرفان مفاوضات صعبة خلال أكثر من عام كامل، إذ وافق المصنعون الذين ينافسون في سباقات موتو جي بي على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة، ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات "كونكورد" الخاصة بمنافسات فورمولا واحد، فرق أبريليا ودوكاتي وهوندا وكيه تي أم وياماها بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على جميع انتقالات الدراجين بين الفرق اعتباراً من عام 2027.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة مصنعي الدراجات النارية الرياضية التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة، وشهدت المفاوضات مشاركة المالك الجديد للحقوق التجارية، مجموعة ليبرتي ميديا الأميركية.

وقال كارلوس إسبيليتا المدير الرياضي لموتو جي بي خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة تشيكيا الكبرى في برنو "شكراً للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكناً. هذا اليوم يشكل نقطة تحول لموتو جي بي"، في وقت راهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة "دورنا سبورتس"، على "نمو عالمي" للبطولة، ومن جهته، وصف مدير أبريليا ماسيمو ريفولا، رئيس رابطة مصنعي الدراجات النارية الرياضية، الحدث بأنه "يوم تاريخي".

وبحسب موقع "موتورسبورت" المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على قرابة ثمانية ملايين يورو سنوياً من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات، ووفقاً للإجراءات المزمع تطبيقها في 2027، سيُسمح لكل فريق بدراجة واحدة فقط لكل سائق، وسيُطلب منه تطوير سياسته التسويقية والتواصلية، على غرار ما هو معمول به في فورمولا واحد.