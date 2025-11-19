اتحاد كرة القدم السوري ينتخب رئيساً... منافسة قوية بين الشريف وتيت

- تتجه الأنظار نحو دمشق لانتخابات اتحاد كرة القدم السوري، حيث يتنافس جمال الشريف، الذي يركز على الشفافية والإصلاح، وفراس تيت، الذي يدعم الأندية وبناء منظومة تطويرية. - تُجرى الانتخابات تحت إشراف الفيفا والاتحاد الآسيوي، وسط انتقادات سابقة لغياب الشفافية وتراجع النتائج، مع آمال بأن تفرز قيادة جديدة تواجه تحديات الاحتراف والاستقرار الفني. - يركز الناخبون على البرامج الانتخابية، حيث يعد الشريف بإعادة هيكلة الاتحاد، بينما يركز تيت على دعم الأندية وبناء قاعدة مستدامة.

تتجه أنظار الشارع الرياضي السوري، صباح غدٍ الخميس، نحو العاصمة دمشق، حيث تُجرى انتخابات اتحاد كرة القدم السوري، في استحقاق يُنظر إليه باعتباره محطة أساسية يُمكن أن ترسم ملامح مرحلة جديدة للعبة الأكثر جماهيرية في البلاد. ويخوض السباق على منصب رئيس اتحاد كرة القدم السوري مرشّحان بارزان، هما الحكم الدولي السابق جمال الشريف، الذي يطرح برنامجاً انتخابياً يقوم على الشفافية والإصلاح الإداري، في مقابل الإداري المعروف في الفئات السنية فراس تيت، المدير السابق لاتحاد الكرة في إدلب، والذي يستند في رؤيته إلى دعم الأندية من القاعدة وبناء منظومة تطويرية متكاملة.

وتجري العملية الانتخابية تحت متابعة مباشرة من الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي (AFC)، وسط حضور إعلامي محلي وعربي لافت، في ظل الانتقادات التي رافقت الدورات السابقة، سواء لجهة غياب الشفافية أو تراجع نتائج المنتخبات الوطنية. ويرى مراقبون أن الانتخابات المرتقبة قد تشكل نقطة تحوّل حقيقية للكرة السورية، إذا ما أفرزت قيادة تمتلك إرادة الإصلاح والخبرة المطلوبة، ولا سيما بعد سنوات من التراجع الفني والإداري الذي أثّر بوضوح على حضور اللعبة ونتائجها. ويأمل جمهور اللعبة أن تفرز الانتخابات قيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات، أبرزها ضعف الاحتراف وتراجع مستوى المنتخبات الوطنية وغياب الاستقرار الفني، بالإضافة إلى غياب بنية استثمارية داعمة تواكب التطور.

ويُراهن الناخبون هذه المرة على البرامج الانتخابية أكثر من الأسماء، حيث حمل الشريف وعوداً بإعادة هيكلة الاتحاد وتعزيز الشفافية والاستقلالية ومشاركة الجماهير في بناء اللعبة وتطويرها، بينما يؤكد تيت أن أولوياته ستكون إعادة الاعتبار للأندية وبناء قاعدة كروية مستدامة. وتبقى الأنظار متجهة إلى قبة الفيحاء في دمشق، بانتظار ما سينتج من صناديق الاقتراع في انتخابات يعول عليها لتكون بداية جديدة لمسار أكثر مهنية وشفافية في تاريخ الكرة السورية.