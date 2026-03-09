اتحاد كأس الخليج العربي يدرس خياراته حول دوري أبطال الخليج للأندية

- لم يتخذ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قراراً رسمياً بشأن استكمال مباريات دوري أبطال الخليج للأندية، رغم الشائعات حول إقامة المباريات بنظام التجمع في السعودية. - يواصل الاتحاد دراسة خيارات لاستكمال البطولة بما يضمن العدالة والمساواة بين الفرق، مع تأكيده على الإعلان عن القرار النهائي بعد دراسة كافة الجوانب. - تم تأجيل مباريات نصف النهائي بسبب التوترات الأمنية في المنطقة، حرصاً على سلامة اللاعبين والجماهير والمنظمين.

أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أنّه لم يتخذ قراراً رسمياً حتى اللحظة في ما يخصّ المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بعد انتشار شائعات عن إقامة المواجهات بنظام التجمّع في السعودية مع إلغاء مبدأ الذهاب والإياب، وذلك وسط استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وتأثر الخليج العربي بشكلٍ مباشر بسبب الاعتداءات المتواصلة من قبل طهران.

وجاء في بيانٍ رسمي نشره الحساب الرسمي للاتحاد في موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين: "تابع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام المختلفة حول ما تبقى من مباريات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وتحديداً ما يتعلق بمباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية. وإذ يود الاتحاد أن يوضح أن أي قرار رسمي لم يصدر حتى الآن بخصوص آلية استكمال المباريات المتبقية من البطولة".

وأضاف البيان: "كما يؤكد الاتحاد أن لجنة المسابقات تواصل في الوقت الحالي دراسة مجموعة من الخيارات والمقترحات المطروحة، وذلك بهدف الوصول إلى آلية مناسبة لاستكمال ما تبقى من مباريات البطولة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق المتنافسة. وسوف يتم الإعلان عن القرار النهائي فور الانتهاء من دراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، على أن يكون القرار متوافقاً مع رؤية وأهداف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في تطوير مسابقاته وتعزيز التنافس الرياضي الشريف بين الأندية الخليجية".

وكان الاتحاد الخليجي قد أعلن، في الأول من شهر مارس/ آذار الجاري، أنّه قرر تأجيل مباراتي نصف النهائي حتى إشعارٍ آخر "في ضوء الظروف الراهنة والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير وكافة منظمي المباريات" على حد قوله.