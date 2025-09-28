- دعت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الرياضة الفلسطينية، مشيرة إلى تدمير المنشآت الرياضية ومنع الرياضيين من التنقل، مما أدى إلى شلل كامل في النشاطات الرياضية. - شددت اللجنة على أهمية توحيد الجهود الدولية لحماية حقوق الرياضيين الفلسطينيين، ودعت إلى تفعيل الأدوات القانونية والتواصل مع الفيفا واليويفا لاتخاذ موقف صارم ضد هذه الانتهاكات. - يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، مما أثر على آلاف الرياضيين، مع تزايد المطالبات الدولية بوقف هذه الجرائم.

دعت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، يوم السبت، إلى التحرّك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضدّ الرياضة الفلسطينية، التي زاد وضعها صعوبة، في ظل حرب الإبادة القائمة على قطاع غزة.

وأكدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وفق بيان بعد اجتماعها الخامس والثلاثين، برئاسة الأمير علي بن الحسين، أن ما تقوم به "سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تضييق ممنهج على الرياضة الفلسطينية، أدى إلى شلل كامل في النشاطات الرياضية داخل الأراضي المحتلة، لا سيّما في قطاع غزة، إذ جرى تدمير المنشآت الرياضية على نحوٍ متعمد، ومنع الرياضيين من التنقل والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة".

وشددت اللجنة على "أهمية توحيد الصفوف والجهود الدولية، بما في ذلك الاتحادات القارية والدولية، من أجل التصدي لهذه الممارسات العنصرية، والعمل على حماية حقوق الرياضيين الفلسطينيين، وضمان عودة النشاط الرياضي جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني"، كما دعت "إلى تفعيل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة، والتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لحثّهما على اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه الانتهاكات، ومساءلة الجهات المسؤولة عنها".

ويأتي هذا الموقف "في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلفت دماراً واسعاً طاول البنية التحتية الرياضية، وأثرت مباشرةً على آلاف الرياضيين والمدربين والإداريين، في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم"، وفق البيان. وقبل أيام معدودة، دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم إلى تعليق عضوية إسرائيل، بسبب ما وصفوه "الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتّهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، وللمرة الأولى، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، بهدف "القضاء" على الفلسطينيين، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين المسؤولية. وخلصت اللجنة، التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن "إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل" في هذا القطاع الفلسطيني، على ما أفادت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في حديثها مع وكالة فرانس برس.