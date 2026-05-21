اتحاد عمّان يحصد لقب الدوري الأردني لكرة السلة بتفوقه على الفيصلي

- توّج فريق اتحاد عمّان بلقب دوري كرة السلة الأردني لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الفيصلي بنتيجة 88-77 في المباراة النهائية المثيرة التي أُقيمت في صالة الأمير حمزة. - حسم اتحاد عمّان السلسلة النهائية بنتيجة 3-2، بعد أن قلب تأخره في السلسلة من 2-1 لصالح الفيصلي، ليحافظ على لقبه الذي حققه في الموسم السابق. - الفيصلي كان قريباً من تحقيق لقبه الأول، لكنه سيضطر للانتظار حتى الموسم المقبل، بينما يتصدر النادي الأرثوذكسي والأهلي الترتيب بـ25 لقباً لكل منهما.

حصد فريق اتحاد عمّان لقب دوري كرة السلة الأردني لموسم 2025-2026، اليوم الخميس، بعد فوزه على نظيره الفيصلي بنتيجة 88-77، في المباراة التي أُقيمت اليوم الخميس في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ليحسم السلسلة النهائية المثيرة لمصلحته.

وتفوق اتحاد عمّان في السلسلة النهائية التي عرفت إثارة كبيرة بنتيجة 3-2، وذلك بعدما كانت المواجهة الأخيرة بين الطرفين متقاربة للغاية، قبل أن ينجح الفريق المنتصر في بسط سيطرته على الربعين الثالث والرابع، ليوسّع الفريق في نهاية المطاف الفارق لمصلحته، رغم محاولات الفيصلي في العودة.

وكان الفيصلي قريباً من حسم اللقب عقب تقدّمه في السلسلة بنتيجة 2-1 لكن اتحاد عمّان انتفض ولم يستسلم لهذا الواقع، بعدما استطاع معادلة الكفة في المباراة الرابعة ليفرض مواجهة رابعة وحاسمة ابتسمت له في نهاية الأمر، ليُحافظ الفريق بذلك على لقب الدوري المحلي بعدما كان قد توج به في 2024-2025 أيضاً عقب تفوقه على النادي الأهلي بواقع 3-1 في السلسلة النهائية.

على المقلب الآخر كان الفيصلي يمني النفس بالتاج الأول له، لكنه سيضطر للانتظار حتى الموسم المقبل لتحقيق غايته، مع العلم أن النادي الأرثوذكسي يتصدر الترتيب إلى جانب الأهلي بـ25 لقباً لكلّ منهما، وخلفهما يأتي نادي زين (فاست لينك سابقاً) بستة ألقاب، ومن ثم يبرز نادي جامعة العلوم التطبيقية بأربعة، والوحدات بلقبين ومثله الرياضي أرامكس والجزيرة، إلى جانب تتويج واحد لكلّ من الأردن (1966)، والوطني (1963)، والكهرباء (1952).