- حقق نادي اتحاد العاصمة فوزاً مثيراً على شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر، ليتوج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، مؤكداً تفوقه على غريمه التقليدي. - أصبح اتحاد العاصمة النادي الأكثر تتويجاً بكأس الجزائر، بعد تجميد رصيد شباب بلوزداد عند تسعة ألقاب، مما يعزز من عقدته لغريمه الذي يعاني في الموسم الحالي. - يستعد اتحاد العاصمة لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، واضعاً نصب عينيه حسم اللقب القاري واستعادة أمجاده.

تمكن نادي اتحاد العاصمة من تحقيق فوز مثير على فريق شباب بلوزداد في المواجهة النهائية لبطولة كأس الجزائر لكرة القدم، بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، ليتوج بلقب المسابقة المحلية للمرة العاشرة في تاريخه، ويواصل مسلسل تفوقه على غريمه.

ولعب نادي اتحاد العاصمة للمرة الـ19 في تاريخه في نهائي بطولة كأس الجزائر لكرة القدم، لكنه خاض سبع مباريات ضد شباب بلوزداد الذي تجرع مرارة الهزيمة للمرة الرابعة أمام غريمه، الذي نجح في خطف اللقب في أعوام 1969، 1970، 1978 و2026، ما يجعل اتحاد العاصمة ينجح في حسم لقبه العاشر في هذه المسابقة.

وبات نادي اتحاد العاصمة الأكثر تتويجاً بلقب بطولة كأس الجزائر لكرة القدم، بعدما تجمد رصيد منافسه شباب بلوزداد عند تسعة ألقاب، حيث خاض الفريق 15 نهائياً خلال تاريخه، ولعب للمرة الخامسة على التوالي، ما يعني أن فريق اتحاد العاصمة أصبح يمثل عقدة حقيقة لغريمه الذي يُعاني كثيراً في الموسم الجاري.

كرة عربية نجوم الجزائر في ألمانيا: مازة وبن سبعيني متألقان وعمورة يعاني

وكان نادي اتحاد العاصمة قد وصل إلى المواجهة النهائية في بطولة كأس الجزائر لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه شباب أوراس باتنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة القارية التي حسم لقبها لصالحه للمرة العاشرة في تاريخه، وأصبح الآن جاهزاً حتى يخوض المباراة المرتقبة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد نادي اتحاد العاصمة لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم ضد منافسه الزمالك يوم التاسع من شهر مايو/أيار القادم، قبل أن تلعب مباراة الإياب في الـ16 من الشهر نفسه، ويضع الفريق الجزائري نصب عينيه حسم اللقب القاري، ومواصلة استعادة أمجاده.