اتحاد العاصمة يهزم الزمالك بركلة جزاء تثير التساؤلات والشريف يعلّق

حسم نادي اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة الذهاب من كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بانتصار مساء السبت على ضيفه الزمالك المصري بنتيجة (1ـ0) في ملعب 5 جويلية بالجزائر. وكانت المباراة مثيرة للغاية لا سيما في الدقائق الأخيرة، مع حصول حالات تحكيمية أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول صحة القرار أو عدمها، وبخاصة لقطة الهدف الحاسم للنادي الجزائري في الوقت البديل من المواجهة التي أدارها الحكم الموريتاني دحان بيده.

وسجّل الزمالك هدفاً في بداية الشوط الثاني، ولكن الحكم الموريتاني اعتبر أنه كان مسبوقاً بمخالفة. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن القرار: "في الدقيقة 67، استخدم لاعب الزمالك، الأنغولي شيكو بانزا كتفه وساعده الأيمن لدفع منافسه الكاميروني تشي مالون جونيور، مدافع اتحاد العاصمة، من الخلف في وسط الظهر وبالتالي كانت هناك مخالفة دفع واضحة ولا توجد أي محاولة للتنافس على الكرة، بل إن الدفع حرم المنافس من القدرة على المنافسة، ما أدى إلى سقوطه وقرار الحكم كان صحيحاً باحتساب مخالفة على لاعب الزمالك وإلغاء الهدف".

وطالب الفريق الجزائري بركلة جزاء، ولكن الحكم وبعد مراجعة حجرة الفيديو، أمر باستمرار اللعب، وقال الحكم المونديالي السابق عن القرار: "في الدقيقة 89، تقدم الكونغولي غلودي ليكونزا داخل منطقة الجزاء مُلاحقاً من مدافع الزمالك محمود حمدي الونش، الذي مدّ ساقه اليمنى للوصول إلى الكرة، إلا أن ليكونزا عدّل مسار الكرة وأبعدها عن القدم الممدودة التي سقطت على الأرض بجانب القدم اليسرى للمهاجم. وهيأ ليكونزا الكرة لنفسه وسددها بيمناه واصطدمت بساق زميله ثم ذهبت إلى الحارس. ولا وجود لمخالفة ركلة جزاء في هذه العملية، لعدم وجود عرقلة أو ركل، لأن قدم الونش ذهبت تماماً بجانب القدم اليسرى للمنافس وليس على القدم، ولهذا كان قرار الحكم صحيحاً".

وفي الدقائق الأخيرة، كانت الإثارة حاضرة، بعد أن سجل الزمالك هدفاً، ولكن الحكم وبعد احتسابه عاد لمشاهدة بداية الهجوم عبر تقنية الفيديو، ليتراجع عن احتساب الهدف ويُعلن ركلة جزاء لفريق الاتحاد، وعلّق الشريف عن القرار: "ارتقى حسام عبد المجيد للعب الكرة والتحم مع لاعب الاتحاد، ريان محروس، واستخلص المدافع الكرة لتنطلق هجمة انتهت بتسجيل الزمالك لهدف، وقبل استئناف اللعب، طلبت حجرة "الفار" من الحكم مراجعة العملية في بدايتها، والتي انطلق التحقق منها مع بداية هجوم الزمالك، وانتهت بعد الهدف".

وتابع الشريف شرح الحالة الحاسمة في المباراة قائلاً: "عندما قفز مدافع الزمالك، استخدم ركبته وقدمه اليسرى في القفز على المنافس، حيث قفز راكلاً منافسه مستخدماً رأس الركبة على أسفل الظهر، واستخدام أسفل القدم على مفصل الركبة من الخلف، وبالتالي فقد ركل منافسه الذي فقد القدرة على السيطرة على الكرة التي استحوذ عليها عبد المجيد. وألغى الحكم الهدف والعودة إلى الحالة الأولى التي بدأ منها بناء الهجمة واحتسب ركلة جزاء صحيحة لاتحاد العاصمة، لوجود مخالفة القفز والركل من حسام عبد المجيد ضد منافسه، ذلك أن المخالفة الأولى هي التي سبقت وأسهمت في السيطرة على الكرة وبداية بناء الهجمة لفريق الزمالك".