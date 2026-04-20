تأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري، إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد تخطي عقبة مُضيفه أولمبيك آسفي المغربي في إياب نصف النهائي، مساء الأحد، في لقاء ماراثوني شهد أحداثاً دراماتيكية بتأخر انطلاقته لأكثر من ساعة. وعلى إثر التعادل ذهاباً في الجزائر (0ـ0)، نجح الفريق الجزائري في خطف التعادل (1ـ1) إياباً. وسيخوض اتحاد العاصمة نهائي المسابقة أمام الزمالك المصري، الذي تأهل على حساب شباب بلوزداد الجزائري، وذلك يوم 9 مايو/ أيار المقبل في الجزائر، بينما يقام الإياب في مصر في الـ16 من الشهر نفسه.

وشهدت المباراة إثارة بالغة قبل ضربة البداية، حيث تأخرت الانطلاقة أكثر من ساعة، بسبب دخول الجماهير إلى أرضية الميدان بأعداد كبيرة، ما دفع طاقم التحكيم واللاعبين إلى العودة إلى حجرات الملابس، إلى حين السيطرة على الوضع وعودة الهدوء إلى الملعب بشكل كامل، قبل إعطاء ضربة البداية، كما توقف اللعب لاحقاً في مناسبات عدة بسبب احتجاج اللاعبين وإشعال الألعاب النارية.

وكان نسق اللعب سريعاً، لا سيما من جانب الفريق المغربي، الذي توفرت له الكثير من الفرص تباعاً ولكن الحارس أسامة بن بوط، أنقذ الموقف في عدة مناسبات وكان نجم الشوط الأول، بعد أن سدد الفريق المغربي تسع مرات على مرماه. كما حاول اتحاد العاصمة استغلال تقدم منافسه لمباغتته بهدف، وبدوره أضاع فرصاً كانت تبدو سهلة، قبل أن يحرز هدف التقدم في نهاية الشوط من ركلة جزاء سجلها أحمد خالدي.

وتراجع نسق اللعب خلال الفترة الثانية بشكل واضح، حيث فرض آسفي سيطرة كاملة على منافسه بحثاً عن التعادل، وجازف الفريق المغربي كثيراً إلى أن تمكّن موسى كوني من تسجيل هدف، أشعل المباراة. وتراجع اتحاد العاصمة أكثر إلى الدفاع مع تواصل سيطرة منافسه الذي فرض ضغطاً قوياً للغاية، كما توقف اللعب فترة طويلة. وفي النهاية حصد الفريق الجزائري التعادل (1ـ1)، الذي ضمن له التأهل في رحلة البحث عن لقبه الثاني في المسابقة القارية.