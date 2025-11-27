اتحاد الجودو يعيد للرياضيين الروس حق المشاركة "تحت علم بلادهم"

بودابست

العربي الجديد

27 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:09 (توقيت القدس)
نزال جودو بين كانكوفسكي وبيريلي، 8 ديسمبر 2024 (ريتشارد بروكس/Getty)
- وافق الاتحاد الدولي للجودو على السماح للرياضيين الروس بالمشاركة تحت علم بلادهم، مع عزف النشيد الوطني وظهور الشعارات، بدءاً من بطولة غراند سلام أبوظبي 2025، واصفاً القرار بالتاريخي.
- جاء القرار بعد عودة الرياضيين البيلاروس للمنافسة تحت علم بلادهم، مما يعكس رغبة الاتحاد في تحقيق شروط متساوية، مع الإشارة إلى دور روسيا الرائد في عالم الجودو.
- عبّر رئيس الاتحاد الروسي للجودو ووزير الرياضة الروسي عن سعادتهم بالقرار، مؤكدين أهمية الجودو في روسيا، حيث يمارسها نحو نصف مليون مواطن.

سيتمكن الرياضيون الروس من المشاركة "تحت علم بلادهم" في منافسات الجودو (JUDO)، بعد رفع الاتحاد الدولي لهذه الرياضة صفة الرياضيين المحايدين التي فُرضت عليهم بعد غزو موسكو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، بحسب ما أعلنت الجهة المسؤولة اليوم الخميس.

وجاء في بيانٍ رسمي: "صوّتت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للجودو على السماح للرياضيين الروس بالمنافسة مجدداً تحت علم بلدهم، مع عزف النشيد الوطني وظهور الشعارات، بدءاً من بطولة غراند سلام أبوظبي 2025، ليتفاعل على أثرها الاتحاد الروسي للجودو مع القرار واصفاً إيّاه بـ"التاريخي".

واعتبر الاتحاد الدولي للجودو أن هذا القرار جاء بعد عودة الرياضيين البيلاروس للظهور في المنافسات تحت علم بلادهم، ليتابع البيان: "يرى الاتحاد أنّه بات مناسباً السماح بمشاركة الرياضيين الروس وفق شروط متساوية، تاريخياً، كانت روسيا من الدول الرائدة في عالم الجودو، ومن المتوقّع أن تُثري عودتهم الكاملة مستوى المنافسة في جميع المستويات".

بوتن وإنفانتينو في ملعب لوجنيكي في موسكو في 15 يوليو 2018 (أدريان دينيس/Getty)
بوتين يدعو لعودة روسيا إلى المنافسات الدولية على قدم المساواة

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الروسي للجودو سيرغي سولوفيتشيك في بيان: "نحن سعداء بأن (اتحاد) الجودو الدولي كان السبّاق في اتخاذ هذا القرار التاريخي"، أما وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياروف، فقد كان هو الآخر حاضراً للتفاعل مع هذا القرار: "الجودو إحدى الرياضات المفضلة لدى الروس، إذ يمارسها بانتظام نحو نصف مليون مواطن. إنّها مهمة لبلدنا، الجودو رياضة رئاسية"، ويُعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحداً من أهم عشاق رياضة الجودو في البلاد.

