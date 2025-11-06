اتحاد التنس التونسي يتفاعل مع إيقاف الجزيري.. وهذا موقفه

- أوقف الاتحاد التونسي للتنس مالك الجزيري لمدة تسعة أشهر وغرّمه خمسة آلاف دولار بسبب انتهاكه لقواعد بطولة كأس ديفيز، مع استمرار الإيقاف حتى يوليو 2026، مؤكداً عدم ارتباطه بأي منصب رسمي منذ سبتمبر الماضي. - يُمنع على الجزيري خلال فترة الإيقاف المشاركة في أي فعالية تنس معتمدة من قبل الوكالات الدولية، بعد اعترافه بالتورط مع الإسباني ديفيد ماريرو في شراء الدعوات للمشاركة في البطولات الكبرى. - أكد الاتحاد التونسي التزامه بالنزاهة والشفافية، مشيداً بمساهمات الجزيري في التنس التونسي، رغم استنكاره غير المباشر لأفعاله.

كشف الاتحاد التونسي للتنس عن موقفه من إيقاف النجم السابق والمدرب الحالي، مالك الجزيري (41 عاماً)، لمدّة تسعة أشهر وتغريمه خمسة آلاف دولار أميركي، بعد اعترافه بتورطه في انتهاك قواعد بطولة كأس ديفيز المفتوحة للتنس، ليتواصل إيقافه حتى 27 يوليو/ تموز 2026. وأوضح الاتحاد التونسي للتنس أنّ الجزيري لا يشغل حالياً أي منصب رسمي يتبع الجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، وذلك منذ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما غادر تدريب المنتخب رسمياً، مشيراً إلى أن الجزيري لم تعد تربطه أي صلة بالاتحاد المحلي للعبة، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان: "يُمنع على مالك الجزيري خلال فترة الإيقاف، اللعب أو التدريب، أو حضور أي فعالية تنس معتمدة أو مصادق عليها من قبل أعضاء الوكالة الدولية لنزاهة التنس، وهي رابطة محترفي التنس، الاتحاد العالمي للتنس، اتحاد التنس الأسترالي، الجامعة الفرنسية للتنس، ويمبلدون، والاتحاد الأميركي للتنس أو أي اتحاد وطني آخر".

وأردف الاتحاد التونسي للتنس: "نلتزم بشكل كامل بمبادئ النزاهة والشفافية، واحترام جميع القوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لمجال الرياضة، ونجدد حرصنا على ترسيخ قيم المنافسة الشريفة في جميع أنشطتنا، ومواصلة العمل بتعاون وثيق مع جميع الأطراف والهيئات المعنية، لضمان بيئة رياضية نظيفة ومحفزة للأجيال القادمة".

وبدا الاتحاد التونسي للتنس كأنه يتبرأ من الجزيري ويستنكر ما فعله بطريقة غير مباشرة، رغم الإشارة في البيان إلى "التقدير الكبير لما قدّمه من مساهمات قيّمة في مسيرة التنس التونسي"، والإشادة بجهوده في تمثيل تونس خيرَ تمثيل في المحافل الرياضية الدولية، وفق البيان.

وبحسب الاتحاد الدولي، فإن الجزيري اعترف بتورطه مع لاعب التنس الإسباني السابق، ديفيد ماريرو (45 عاماً)، في شراء الدعوات، التي يمنحها الاتحاد الدولي للاعبين غير المصنفين، من أجل المشاركة في البطولات الكبيرة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، إذ لعبا جنباً إلى جنب في مسابقات الزوجي، ليتعرض الإسباني كذلك إلى عقوبة الإيقاف، ثلاث سنوات.