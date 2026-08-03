اتحادات أوروبية تعلن سحب دعمها لترشح إنفانتينو لرئاسة فيفا

- سحبت اتحادات كرة القدم الأوروبية دعمها لترشح جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا 2027 بعد تراجعه عن خطط الشراكة مع القطاع الخاص في تنظيم كأس العالم، مما أثار استياء واسع النطاق. - أعلن الاتحاد الصربي سحب دعمه، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات استراتيجية بمشاركة جميع الأطراف واستعادة الثقة في مؤسسات كرة القدم الدولية. - انضم الاتحاد السويدي والويلزي للمعارضة، مشيرين إلى قصور في الحوكمة والشفافية، مع تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة بطولات فيفا، مما يعكس تصاعد التوترات.

سحبت اتحادات كرة قدم أوروبية دعمها لترشح السويسري - الإيطالي جياني إنفانتينو (56 عاماً)، لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال الانتخابات المزمع إقامتها في مارس/آذار من عام 2027، حيث ينوي إنفانتينو الترشح مجدداً لقيادة الاتحاد الدولي لولاية جديدة. ويتوقع أن يتزايد عدد الاتحادات التي تعلن عدم دعمها للرئيس الحالي للاتحاد الدولي، رغم تراجعه عن قرار الشراكة مع القطاع الخاص في تنظيم كأس العالم.

Фудбалски савез Србије повукао је подршку Ђанију Инфантину за нови мандат на функцији председника ФИФА.



Подсећамо да смо господину Инфантину пружили подршку 25. маја ове године у писаној форми, али после пажљивог сагледавања догађаја, који су у минулом периоду озбиљно нарушили… pic.twitter.com/gPurG0Hdp6 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 3, 2026

ونشر الاتحاد الصربي لكرة القدم بياناً، الاثنين، جاء فيه: "سحب الاتحاد الصربي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو لولاية أخرى رئيساً لفيفا. نُذكّر بأننا قدّمنا دعمنا للسيد إنفانتينو كتابيًا في 25 مايو/أيار من هذا العام، ولكن بعد دراسة متأنية لأحداث الفترة الماضية التي ألحقت ضرراً بالغاً بسمعة ومكانة كلٍّ من فيفا ورئيسه، فإن هذا هو المسار المنطقي والعقلاني الوحيد". وتابع البيان: "نؤمن بأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار ذي أهمية استراتيجية لمستقبل كرة القدم دون توافق واسع ومشاورات مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية. ويظل الاتحاد الصربي لكرة القدم ملتزماً بالتعاون مع فيفا ويويفا وجميع الاتحادات الوطنية من أجل تطوير كرة القدم والارتقاء بها، ولكنه يرى أنه من الضروري في هذه المرحلة استعادة الثقة، وتبنّي نهج جديد وقيادة تُسهم في تجديد الحوار والوحدة والمصداقية لمؤسسات كرة القدم الدولية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت الاتحادات الأوروبية لسحب دعمها لإنفانتينو؟ ما هي التداعيات المتوقعة لسحب الدعم على ترشح إنفانتينو لولاية جديدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جانبه، نشر الاتحاد السويدي، الاثنين أيضاً، بياناً أكد من خلاله عدم نيته دعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، وجاء في البيان: "لن يدعم الاتحاد السويدي لكرة القدم إنفانتينو في إعادة انتخابه. ففي اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة عُقد يوم الاثنين، قرر الاتحاد عدم دعم رئيس فيفا جياني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة. ويأتي هذا القرار عقب تقييم طويل الأمد للتطورات داخل فيفا وقيادته. ويستند القرار إلى أوجه قصور متكررة في الحوكمة والشفافية والمساءلة، ما أدى إلى تآكل الثقة في قيادة جياني إنفانتينو".

وكان اتحاد كرة القدم في ويلز أول من سحب دعمه لترشيح جياني إنفانتينو للاستمرار في رئاسة فيفا حسبما ذكرت شبكة الإذاعة البريطانية. ويأتي هذا القرار في أعقاب فقدان الثقة برئيس فيفا رغم إلغائه خططه لبيع حصص في بطولات فيفا لشركات استثمار خاصة. وأكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه لترشيح إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً لفيفا للفترة 2027-2031. وجاء في بيان الاتحاد الويلزي لكرة القدم: "إن الإخفاقات الأخيرة في الحوكمة الرشيدة، والإجراءات، والقيادة، والقيم، وإدارة أصحاب المصلحة، والتواصل، والحكم السليم، قد أوصلتنا إلى وضع فقد فيه السيد إنفانتينو ثقة الاتحاد الويلزي لكرة القدم للبقاء على رأس قيادة كرة القدم العالمية. إن عدم وضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول هو إخفاق لا يمكننا قبوله".

وأثارت خطة الرئيس الحالي للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم استنكاراً عالمياً وتصعيداً خطيراً، خاصة بعدما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.