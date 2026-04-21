ابنة مارادونا تستنكر "التلاعب بالعائلة" من الفريق الطبي

- أدانت جيانينا مارادونا الفريق الطبي المحيط بوالدها، متهمةً إياهم بالتلاعب بالعائلة في الأسابيع الأخيرة من حياته، مما أثار جدلاً واسعاً حول وفاة الأسطورة. - أشارت جيانينا إلى ثلاثة متهمين رئيسيين، بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، متهمةً إياهم بالإهمال الذي قد يكون قاتلاً، مما أدى إلى وفاة مارادونا وحيداً بعد جراحة أعصاب. - أكدت جيانينا أن الفريق الطبي كان يوجه العائلة حول كيفية التعامل مع حالة مارادونا، مشيرةً إلى وجود خطة أخرى لم تُفصح عن تفاصيلها.

أدانت جيانينا، إحدى بنات دييغو مارادونا، يوم الثلاثاء في المحاكمة لتحديد المتسبّبين في رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية ملابسات وفاة والدها عام 2020، متهمةً الفريق الطبي المحيط بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، بالتلاعب "بشكل كامل ومروع" بالعائلة في الأسابيع الأخيرة من حياته. وأحدثت ابنة ماردونا جدلاً واسعاً بتصريحاتها الجديدة، ليتواصل الغموض الذي يحيط بوفاة واحد من أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ.

ونقل موقع أر.أم.سي الفرنسي، موقف جيانينا، البالغة من العمر 36 عاماً، إذ قالت: "كان التلاعب كاملاً ومروعاً، أشعر بالغباء الشديد"، موجهةً اتهاماتها تحديداً إلى ثلاثة من المتهمين، بسبب الإهمال الذي قد يكون قاتلاً، وأضافت أمام المحكمة: "لقد وثقت بهؤلاء الثلاثة، وكل ما فعلوه هو التلاعب بنا وترك ابني بلا جد"، ويُحاكم سبعة من العاملين في المجال الطبي (طبيب، طبيب نفسي، أخصائي نفسي، وممرضات) بتهمة مسؤوليتهم المحتملة عن وفاة مارادونا، الذي توفي عن عمر يناهز الستين عاماً إثر أزمة قلبية تنفسية ووذمة رئوية، وحيداً في فراشه في منزل مستأجر كان يتعافى فيه بعد جراحة أعصاب بسيطة.

وأثناء إجابتها على أسئلة الادعاء، أشارت جيانينا بأصابع الاتهام إلى ليوبولدو لوكي، جراح الأعصاب الذي كان يُعتبر طبيب مارادونا الشخصي، أو على الأقل أقرب أصدقائه، في أواخر حياته؛ والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف؛ وأخصائي علم النفس المتخصّص في الإدمان كارلوس دياز. ولم تقدم جيانينا تفاصيل دقيقة عن "التلاعب" الذي زعمته، لكنها وصفت جواً عاماً شعرت فيه العائلة، وخاصة هي وشقيقتها الكبرى دالما، بالتجاهل، بل وحتى بالإقصاء على حد وصفها.

وقالت: "كانوا هم المسؤولين، هم من حدّدوا كيفية سير الأمور بعد العملية. كانوا هم من وجهنا إليهم الأسئلة، وكانوا يجيبون عمّا إذا كانوا قد تحدثوا مع مقدم الرعاية الصحية"، وتابعت جيانينا: "كانوا هم من يرشدوننا، نحن أبناءه، حول كيفية المضي قدماً. قالوا لنا إنه من المهم منحه مساحة، وتركه يقرر ما إذا كان بحاجة إلى استشارة طبيب. وأننا لن نضغط عليه".

وختمت قائلة: "إلى جانب ما قالوه لنا، كانت لديهم خطة أخرى"، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطة ودوافعها. وخلال شهادتها التي استمرت نحو ساعة ونصف، غلبت المشاعر ابنة أسطورة كرة القدم عدة مرات، فارتجف صوتها وانهمرت دموعها. أولاً، عندما نُشر تسجيل صوتي للدكتور لوكي من تلك الفترة، والذي زعمت أنه يُظهر أنه "تحمل المسؤولية" عن القرارات المتعلقة بتعافي مارادونا ورعايته.