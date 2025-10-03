ابتكار ثوري في فورمولا 1.. ألونسو يرتدي بدلة التبريد الذاتي

- سباق جائزة قطر 2023 كشف عن تحديات صحية خطيرة للسائقين، مما دفع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لاعتماد نظام تبريد جديد ابتداءً من 2024، يهدف لتحسين ظروف القيادة في الأجواء الحارة. - النظام الجديد، المعروف باسم "سيفر بروميكرو كولر"، هو ابتكار هيدروليكي خفيف يثبت على الملابس الداخلية المقاومة للنار، ويستخدم أنابيب دقيقة لتبريد السائقين، وسيصبح إلزامياً في سباقات فورمولا 1 بحلول 2026. - فيرناندو ألونسو ولانس سترول سيستخدمان النظام في سباق سنغافورة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 55 درجة مئوية، مما يعزز الراحة والأداء في الظروف القاسية.

غيّر سباق جائزة قطر 2023 قواعد اللعبة في عالم فورمولا 1 بعدما عانى السائقون من إرهاق شديد وصل إلى حدّ الإغماء، حيث اضطر بعضهم للتوجه إلى المركز الطبي لإعادة الترطيب. وانسحب متسابق فريق ويليامز لوغان سارغنت من السباق بسبب الإجهاد، بينما تقيأ متسابق رينو إستيبان أوكون داخل خوذته، وتعرض متسابق آستون مارت لانس سترول لإغماء خفيف بعد خط النهاية.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، فإنه رداً على ذلك، أقر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ابتداءً من 2024 ضرورة وجود فتحات هواء أكبر في مقدمات السيارات يمكن فتحها في الأجواء الحارة، وبدأت دراسة نظام تبريد للسائقين. وبعد عامين أصبح هذا النظام جاهزاً وجرى اعتماده رسمياً.

ولا يعتبر النظام الجديد جهاز تكييف تقليدي، ولا صدريات التبريد المليئة بالثلج التي تظهر في منطقة الصيانة، بل هو ابتكار هيدروليكي خفيف، يُثبت على الملابس الداخلية المقاومة للنار، ويحتوي على أنابيب دقيقة تمر عبر الصدر والظهر. وأكد فريق أستون مارتن أن فيرناندو ألونسو ولانس سترول سيستخدمان هذا الابتكار في سباق سنغافورة، المعروف بدرجات حرارته العالية التي تتجاوز 55 درجة مئوية داخل مقصورة القيادة، حيث تمنع الجدران وصول الهواء إلى السائقين. ورغم أن استخدامه هذا العام اختياري، فإنه سيصبح إجبارياً ابتداءً من 2026 في سباقات فورمولا 1 التي تحددها "فيا".

وكان ألونسو قد جرب النظام خلال التجارب الحرة الثانية في مونزا بسباق جائزة إيطاليا، رغم أن الأجواء لم تكن حارة جداً، لكنه أوضح أنه استعد بذلك للظروف الصعبة المقبلة. الجهاز، المعروف باسم "سيفر بروميكرو كولر" والمصنّع من شركة جيلوت موتور سبورس، هو عبارة عن قميص يضم 50 متراً من الأنابيب، تضخ سائلاً مبرداً من وحدة صغيرة مزودة بمعالج دقيق، وتقنيات للحفاظ على درجة حرارة منخفضة حول جسد السائق، مع الالتزام الكامل بمعايير مقاومة الحريق.

وكانت "فيا" قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، اعتماد النظام بشكل رسمي، محددة عتبة الحرارة التي تتيح استخدامه عند 31 درجة مئوية، من خلال محطات الطقس المثبتة في كل حلبة. وكشف ألونسو في مؤتمر صحافي بسنغافورة أنه سيستخدمه لأول مرة في السباق. وأضاف: "استخدمته في بعض التجارب الحرة من قبل، وأعتقد أنني سأستخدمه الأحد القادم (سباق سنغافورة). القميص أسمك قليلاً وأقل راحة، لكنه يمنح برودة أكبر. إنه توازن بين الراحة والفعالية". وأردف: "جربته لمدة ساعة كاملة في التجارب الحرة وظل يعمل بكفاءة، لذلك أعتقد أنه سيكون جيداً طوال السباق. بالنسبة لي، الأهم هو الشعور بالراحة".