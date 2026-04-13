إيمري يُطيح رقم بيلينغهام ويستهدف إنجازات رونالدو في أبطال أوروبا

- وارن زاير إيمري، نجم باريس سان جيرمان، أصبح أصغر لاعب يصل إلى 40 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعمر 20 عاماً و31 يوماً، متجاوزاً جود بيلينغهام. - شارك إيمري أساسياً في 39 مباراة متتالية مع باريس سان جيرمان، وقدم أداءً رائعاً في مباراة ربع النهائي ضد ليفربول، مما يعزز مكانته كلاعب وسط موهوب. - إذا استمر إيمري في هذا المعدل، فقد يتجاوز الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في عدد المباريات بدوري الأبطال عندما يبلغ 32 عاماً.

أصبح نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وارن زاير إيمري (20 عاماً) أصغر لاعب يصل إلى 40 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وبمشاركته أساسياً في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنكليزي، والتي فاز بها باريس سان جيرمان (2-صفر)، سجل وارن زاير إيمري، لاعب الوسط، حضوره للمرة الـ39 على التوالي أساسياً مع النادي، وقدم أداء رائعاً بلا شك، ولكن الأداء لا يبدو مهماً مقارنةً بالإنجاز الذي حققه.

ففي سن 20 عاماً و31 يوماً فقط، أصبح خريج أكاديمية باريس للشباب، أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى 40 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، فقد تجاوز اللاعب الدولي الفرنسي (10 مباريات، هدف واحد) الإنكليزي، جود بيلينغهام، الذي وصل إلى هذا الإنجاز في سن 21 عاماً و164 يوماً.

أما منافسوه الرئيسيون، وباستثناء لاعب نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً)، الذي قد يخطف الأضواء في الموسم المقبل، فهم متأخرون عنه بفارق كبير، أما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد شارك كل منهما في 12 مباراة فقط في البطولة في سن لاعب الباريسي. في غضون ذلك، كان لاعبون آخرون، مثل روبرت ليفاندوفسكي، ولوكا مودريتش، وريان غيغز، وسيرجيو بوسكيتس، وزلاتان إبراهيموفيتش لا يزالون ينتظرون فرصتهم، في البطولة.

وإذا حافظ وارن زاير إيمري على هذا المعدل من المشاركة في 40 مباراة بدوري أبطال أوروبا، في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة مواسم، وهو أمر يبدو مستبعداً نسبياً على المدى البعيد بحكم المنافسة التي قد يجدها مع فريقه، فسيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله كريستيانو رونالدو، وهو 183 مباراة في دوري أبطال أوروبا، عندما يصل الفرنسي إلى سن الـ32 من عمره فقط.