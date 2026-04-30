إيمري يطالب أستون فيلا بحسم صفقة موهبة فرنسية

- أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، يطالب بسرعة حسم صفقة ماغني أكليوش، موهبة موناكو، في الانتقالات الصيفية، بعد تألقه في الموسم الحالي. - إيمري أرسل كشافاً لمتابعة أكليوش، وأكدت التقارير مهاراته الفنية وقدرته على قراءة المباريات، مما دفع أستون فيلا لتقييم الصفقة بقيمة 70 مليون يورو. - أستون فيلا يسعى لتلبية طلب إيمري لتجهيز فريق قوي للموسم القادم، مستفيداً من فشل توتنهام في ضم اللاعب، مما يمنحهم أفضلية في "البريمييرليغ".

طالب مدرب نادي أستون فيلا الإسباني أوناي إيمري (54 عاماً) إدارة الفريق الإنكليزي بضرورة التحرك سريعاً حتى تُحسم صفقة الموهبة الفرنسية ماغني أكليوش في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة بفضل ما قدمه مع موناكو في الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس، أن أوناي إيمري قام بإرسال كشاف خاص حتى يتابع ما يفعله ماغني أكليوش مع ناديه موناكو في جميع المنافسات، حيث تلقى المدرب الإسباني تقريراً يشرح أهمية الموهبة الشابة بسبب المهارات الفنية الرائعة وقدرته على قراءة المواجهات فنياً بسبب مركزه في خط الوسط، الأمر الذي دفع المدير الفني إلى مطالبة إدارة أستون فيلا بضرورة حسم الصفقة التي ستكلف خزائن الفريق اللندني ما مجموعه 70 مليون يورو.

وأوضحت أن أوناي إيمري يعلم جيداً حجم اهتمام أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي، بخدمات الموهبة ماغني أكليوش في سوق الانتقالات الصيفية، لكن المدرب الإسباني سبق الجميع، بعدما وجه طلبه المباشر إلى إدارة أستون فيلا، التي عملت على تقييم الصفقة من كل جوانبها، والأيام القادمة، ربما سيُعلَن عن ضمه إلى الفريق الإنكليزي.

وتابعت أن إدارة نادي أستون فيلا تدرك أهمية تلبية طلب المدرب أوناي إيمري، الذي يعمل على تجهيز فريق قادر على المشاركة في الموسم القادم بمنافسات "البريمييرليغ" ودوري أبطال أوروبا، لأن ماغني أكليوش سيكون المشروع الأساسي للفريق الإنكليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما استطاع صقل موهبته مع موناكو الفرنسي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أوناي إيمري كان سعيداً للغاية، بعدما فشل توتنهام في ضم ماغني أكليوش في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لأن إدارة موناكو رفضت جميع العروض، لكن أستون فيلا يمتلك الآن أفضلية على جميع منافسيه في "البريمييرليغ"، بعدما وضع سعر حسم الصفقة في "الميركاتو" الصيفي القادم.