- أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري يحقق فوزاً مهماً على فنربخشة في إسطنبول، بفضل تألق جادون سانشو والحارس بيزوت، ليضمن التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي. - شهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل عندما انفعل إيمري على لاعبه يوري تيليمانس بعد اعتراضه على استبداله، مما خطف الأضواء رغم تقدم الفريق بهدف. - أستون فيلا اعتمد على المرتدات، بينما تألق الحارس بيزوت بتصدياته الحاسمة، ليبقى مصير فنربخشة معلقاً حتى الجولة الأخيرة.

حقق أستون فيلا الإنكليزي بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري (54 عاماً)، فوزاً مهماً خارج أرضه على حساب فنربخشة التركي في إسطنبول، ليضمن رسمياً الحضور ضمن أول ثمانية فرق والتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وجاء الانتصار الإنكليزي بفضل تألق لافت من الإنكليزي جادون سانشو، إلى جانب الأداء الكبير للحارس الهولندي بيزوت، الذي قاد فريقه للخروج منتصراً من ملعب صعب. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء لقطة مثيرة للجدل، بعدما انفعل إيمري بشدة على لاعبه البلجيكي يوري تيليمانس، عقب اعتراض الأخير على قرار استبداله في الدقيقة 91، رغم تقدم الفريق بهدف من دون رد، حيث قام المدير الفني السابق لنادي أرسنال بدفع لاعبه بقوة، في لقطة خطفت الأضواء في اللقاء. وفي الدقيقة 24، افتتح سانشو التسجيل للضيوف برأسية متقنة، بعدما تفوق على الحارس إديرسون، حارس مانشستر سيتي السابق، في لقطة جمعت بين اسمين يعرفان جيداً بعضهما بعضاً من الملاعب الإنكليزية، لكن هذه المرة في الدوري الأوروبي.

وواصل أستون فيلا أفضليته، معتمداً على المرتدات وترك الاستحواذ لفنربخشة الذي بدا عاجزاً عن صناعة فرص حقيقية. وكان الحارس بيزوت، البديل المعتاد لإيميليانو مارتينيز، نجم اللقاء، بعدما تصدى لعدة كرات خطيرة، بلغ عددها ثماني تصديات، كما أنقذ فريقه من هدف محقق، إضافة إلى إلغاء هدف لمحمد كريم أكتوركوغلو بداعي التسلل. وبهذا الفوز، ضمن أستون فيلا التأهل المباشر إلى دور الـ16، فيما تجمّد رصيد فنربخشة عند 11 نقطة، ليبقى مصيره معلقاً حتى الجولة الأخيرة، المقررة الأسبوع المقبل.