إيمري في الدوري الأوروبي على خطى أنشيلوتي في الأبطال

- أوناي إيمري، المدرب الإسباني البارز، يحقق إنجازاً مذهلاً بفوزه بخمسة ألقاب في الدوري الأوروبي مع ثلاثة أندية مختلفة، مما يجعله يتفوق على كبار المدربين في هذه المسابقة. - قاد إيمري فرق إشبيلية، فياريال، وأستون فيلا لتحقيق الانتصارات، حيث أضاف اللقب الخامس في 2026 مع أستون فيلا بعد فوزه على فرايبورغ الألماني. - رغم إخفاقاته في دوري الأبطال، يظل الدوري الأوروبي "حديقته" المفضلة، ويواصل إيمري السير على خطى كارلو أنشيلوتي في السيطرة على المسابقات الأوروبية.

أكد المدرب الإسباني، أوناي إيمري (54 عاماً)، أن منافسات الدوري الأوروبي، هي بطولته المفضلة بعد أن حصد اللقب الخامس في رصيده مع ثلاثة أندية مختلفة. وقاد المدرب الإسباني فريق إشبيلية للفوز باللقب في ثلاث مناسبات (2014 و2015 و2016) وفريق فياريال (2021)، كما حصد اللقب للمرة الخامسة، لنسخة 2026 عندما قاد فريق أستون فيلا الإنكليزي لهزم فرايبورغ الألماني في المباراة الختامية بنتيجة (3ـ0).

ويتقدم إيمري في عدد التتويجات في هذه المسابقة على كبار المدربين في العالم، حيث سيكون من الصعب الإطاحة برقمه، وقد خسر النهائي في مناسبة وحيدة مع أرسنال في عام 2019 أمام تشلسي. ورغم فشله المتكرر في دوري أبطال أوروبا، فإن الدوري الأوروبي أصبح "حديقته" المفضلة، فيزرع البسمة على جماهير الفرق التي يدربها في المسابقة ويُثبت قدرة فائقة في التعامل مع هذه المسابقة، ذلك أن فريق أستون فيلا انتظر منذ عام 1982 ليحصد أول لقب أوروبي في مسيرته بعد كل هذه المواسم، والفضل يعود بشكل كبير إلى المدرب الإسباني صاحب الخبرات.

ويسير المدرب الإسباني، على خطى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صاحب خمسة تتويجات في دوري أبطال أوروبا، منها ثلاثة ألقاب مع ريال مدريد الإسباني، ولقبان مع ميلان الإيطالي، وكل مدرب منهما يُسيطر على المسابقة الأوروبية المفضلة لديه. والفارق الوحيد هو أن إيمري وصل إلى النهائي مع أربعة أندية مختلفة وهي إشبيلية وأرسنال وفياريال وأستون فيلا. ويملك المدرب الإسباني فرصاً من أجل التدارك في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل، بما أنه سيكون حاضراً مع النادي الإنكليزي.