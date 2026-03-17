إيمان خليف تكشف موعد عودتها إلى الحلبات

الجزائر

17 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:48 (توقيت القدس)
إيمان خليف خلال مواجهة في أولمبياد باريس، 9 أغسطس 2024 (أولريك بيدرسن/Getty)
- إيمان خليف، الملاكمة الجزائرية، تستعد للعودة إلى الحلبات بعد غياب طويل بسبب تقارير عن علاجات هرمونية، مؤكدة أنها تتدرب يومياً لاستعادة لياقتها والدفاع عن لقبها في وزن 66 كغم.
- ستخوض إيمان مباراتها القادمة في 23 أبريل في باريس، مشيرة إلى أنها حصلت على جميع التصاريح اللازمة للمشاركة، وأنها لم تُستبعد من دورة الألعاب الأولمبية 2028.
- أكدت إيمان استعدادها للخضوع لأي فحوصات طبية مطلوبة، وتهدف لخوض مواجهات احترافية استعداداً للدفاع عن ميداليتها الأولمبية الذهبية.

كشفت المُلاكمة الجزائرية، إيمان خليف (26 عاماً)، عن موعد عودتها مرة أخرى إلى الحلبات، بعدما ابتعدت طويلاً بسبب قرار الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي رفض مشاركتها في بطولتين عالميتين، نتيجة حصوله على تقارير، تشير إلى خضوع البطلة الأولمبية إلى علاجات هرمونية لخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

وقالت إيمان خليف في تصريحاتها، التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء: "لم أمارس الملاكمة منذ دورة الألعاب الأولمبية الماضية في باريس، وعليّ استعادة لياقتي البدنية، لكنني أتدرب بشكل يومي، وأصبحت قريبة من العودة إلى المنافسة والدفاع عن لقبي في وزن 66 كيلوغراما، وفريقي دائماً يبحث لي عن مواجهة أولى تكون قوية، وحصل على ما أردته في النهاية بعد مفاوضات طويلة".

وتابعت: "المباراة القادمة لي ستكون في الثالث والعشرين من شهر إبريل/نيسان القادم في العاصمة الفرنسية باريس، وأريد التذكير بأنني أشارك بعدما حصلت على كل التصاريح اللازمة، ولم يستبعدني أحد من دورة الألعاب الأولمبية، التي ستقام في لوس أنجليس الأميركية عام 2028 كما تدعي العديد من وسائل الإعلام في العالم، وفي حال طلب مني الاتحاد الدولي للمُلاكمة الخضوع إلى الفحوصات الطبية، فإنني جاهزة".

إيمان خليف خلال مقابلة سابقة على قناة راي التلفزيونية، 11 نوفمبر 2024 (ماركو رافالي/Getty)
إيمان خليف: مستعدة للفحص الجيني تحت إشراف الأولمبية الدولية

وختمت إيمان خليف حديثها: "لقد قمت خلال الأيام الماضية بتوجيه رسالة مفصلة إلى الاتحاد الدولي للمُلاكمة، ووضعت فيها كل التاريخ الطبي الخاص بي، بالإضافة إلى فحوصات الهرمونات الخاصة بي، وإذا طلبوا مني الخضوع مرة أخرى إلى الفحوصات الطبية، فإنني جاهزة حتى أفعلها، وهدفي واضح الآن، وهو خوض المواجهات الاحترافية، حتى أستعد بشكل جيد، من أجل الدفاع عن ميداليتي الأولمبية الذهبية".

تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية بين السيتي والريال (العربي الجديد/Getty)
حالات تحكيمية مثيرة للجدل بين السيتي والريال.. الشريف يحسمها

من مواجهة المغرب والسنغال في نهائي الكان، 18 يناير 2026 (عبد المجيد بزيوات/فرانس برس)
رسمياً.. كاف يُعلن المغرب بطلاً لأمم أفريقيا ويسحب اللقب من السنغال

باريس سان جيرمان يستعرض قوته على أندية البريمييرليغ