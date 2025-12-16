إيليا توبوريا يتعرّض للابتزاز: تلقيت تهديدات بقتل عائلتي

- إيليا توبوريا، نجم الفنون القتالية المختلطة، تعرض لابتزاز إلكتروني وتهديدات بقتل عائلته بعد رفضه دفع أموال لمنع نشر معلومات كاذبة عن حياته الشخصية. - توبوريا قرر عدم خوض نزال للدفاع عن لقبه لحماية عائلته وسمعته، مؤكداً أنه زوج وأب محب، ورفض الرضوخ للابتزاز. - لجأ توبوريا إلى القانون في أوروبا، موثقاً التهديدات والاتهامات لتقديمها للقضاء، مؤمناً بأن اللجوء للقضاء هو السبيل لكشف الحقيقة وحماية عائلته.

كشف نجم الفنون القتالية المختلطة، إيليا توبوريا (28 عاماً)، تعرّضه إلى الابتزاز الإلكتروني، مع تلقيه رسائل تهديد بقتل عائلته، بعدما رفض الرضوخ إلى مطالب الجهة التي وجهت له الرسائل، وطالبته بدفع الأموال مقابل عدم نشر أي معلومات حول حياته الشخصية.

وقال إيليا توبوريا في بيانه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين، إنه تلقى تهديدات بنشر معلومات غير صحيحة حول معاملة زوجته بطريقة سيئة، من خلال ضربها وإذلالها، مع تعنيفه لأطفاله، مع تأكيد الجهة المرسلة بأن كل شيء سيختفي بمجرد أن يدفع الأموال، لكنه رفض هذا النوع من الابتزاز الإلكتروني.

وأضاف نجم الفنون القتالية المختلطة، الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والجورجية: "اضطررت في الأسابيع الماضية إلى عدم خوض نزال حتى أدافع عن لقبي، وهو قرار لم يكن سهلاً، لكن عندما تضعك الحياة في مواقف تهدد سلامة عائلتك وسمعتك، فإنه يجب عليك أن تتحرك، حتى تتحمل المسؤولية المطلوبة منك، وبخاصة أنني زوج وأب محب لعائلته".

وتابع إيليا توبوريا: "عانيت طوال الأشهر الماضية من مواقف وضغوط لا تطاق، ووصلتني تهديدات ورسائل ابتزاز بنشر معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حول سوء معاملتي لزوجتي وأطفالي، وطلبوا مني دفع الأموال مقابل اختفاء كل شيء، لكنني كنت مصراً على شيء وحيد، وهو الكشف عن هؤلاء، ومن يقف خلفهم".

وأردف قائلاً: "لجأت إلى القانون في أوروبا، ووثقت جميع الاتهامات والتهديدات وقدّمتها إلى القضاء، حتى تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيقاف محاولات الابتزاز وتهديد سلامة عائلتي التي أهتم بها. سأفعل كل ما بوسعي كي أحمي من أحبهم، وأعيش من أجلهم، والمعلومات التي هددوني بها كاذبة ولا أصل لها".

وختم إيليا توبوريا بيانه ذاكراً "حاولت التزام الصمت خلال الفترة الماضية، من أجل حماية زوجتي وأطفالي وعائلتي، الذين هم عماد حياتي، لكنني أدركت أن السكوت لا يعد حماية، بل عبارة عن السماح لهذه الجهة بالتمادي ومواصلة الكذب، واللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة أمام العالم، وينال هؤلاء المجرمون جزاءهم العادل وبالقانون أمام المحاكم في أوروبا".