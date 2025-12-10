- إيلان قبال، نجم باريس أف سي، يعبر عن طموحه الكبير في تقديم أداء قوي مع المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكداً أن سقف التوقعات يجب أن يكون مرتفعاً بالنظر إلى قيمة المنتخب وطموحاته. - قبال يؤكد أن المنتخب الجزائري يدخل المنافسة بهدف التتويج، مشيراً إلى صعوبة البطولة التي تُجرى في المغرب، حيث يواجه منتخبات قوية مثل ساحل العاج والمغرب. - رغم التركيز على كأس أفريقيا، يبقى التفكير في كأس العالم 2026 حاضراً، حيث يسعى المنتخب للحفاظ على جاهزيته للمشاركة في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والنمسا والأردن.

يواصل الدولي الجزائري ونجم نادي باريس أف سي الفرنسي، إيلان قبال (27 عاماً)، شدّ الأنظار بتصريحاته الجريئة قبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، إذ عبّر اللاعب عن إصراره الكبير على تقديم بطولة قوية مع المنتخب الجزائري، مؤكداً أن سقف التوقعات يجب أن يكون مرتفعاً بالنظر إلى قيمة "الخُضر" وطموحاتهم، وهو اللاعب الذي يعيش واحداً من أفضل مواسمه في الدوري الفرنسي، ويستعد لخوض أول بطولة قارية في مسيرته عند التحاقه بمعسكر المنتخب منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

وحلّ إيلان قبال ضيفاً على برنامج إذاعي تبثه "آر. آم. سي" الفرنسية، أمس الثلاثاء، حيث تطرق طويلاً إلى مشاركته المرتقبة في كأس أفريقيا، مؤكداً أن المنتخب الجزائري يدخل المنافسة بهدف واضح، وهو المنافسة على التتويج. وقال: "الكان بطولة صعبة جداً جداً، هناك منتخبات مرشحة، لكن لا يمكن توقع أي شيء في مثل هذه البطولات، هل سنذهب من أجل الفوز؟ طبعاً، الجميع يذهب من أجل ذلك، هذا هو الهدف". ويرى الجناح الأيمن أن طموحه الشخصي لا ينفصل عن طموحات المنتخب، في ظل رغبة الجميع في محو آثار المشاركات السابقة التي لم تعرف أي فوز منذ تتويج 2019.

وأكد قبال أن حجم المنتخب الجزائري يفرض عليه الذهاب بعيداً في المنافسة، مضيفاً: "عندما تكون دولة مثل الجزائر وتشارك في الكان، فأنت مُجبر على الذهاب إلى أبعد حد. الهدف هو الوصول إلى أبعد ما يمكن، لكننا نعرف أن المهمة ستكون صعبة". واعتبر أن قوة المنافسة في النسخة التي تستضيفها المغرب تجعل المهمة أكثر تعقيداً، قائلاً: "البطولة تُجرى في المغرب، ونعلم أن المغرب بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، هناك أيضاً ساحل العاج، بطل نسخة 2023".

ولا يخفي قبال أن التفكير في كأس العالم يبقى حاضراً أيضاً، رغم أن التركيز الحالي يتجه نحو كأس أفريقيا. فالمنتخب الجزائري، المتأهل رسمياً إلى مونديال 2026، سيخوض منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن، وهو ما يجعل اللاعبين مطالبين بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية. وقال قبال بهذا الخصوص: "هناك الكان، لكن بالتأكيد كأس العالم هدف مهم… سيكون كذباً إن قلت غير ذلك، كان هذا هدفي حتى عندما كنت ألعب في الدرجة الثانية، نعرف ما يجب فعله كلاعبين للمشاركة في مثل هذه البطولات، يجب أن نكون حاسمين في النادي، في كل مباراة، الأمر صعب، لكننا نحاول".

ويبدو أن لاعب باريس أف سي لا يريد تفويت هذه الفرصة التاريخية، سواء في البطولة الأفريقية أو في كأس العالم، وهو ما جعله يظهر قدراً كبيراً من الجدية والطموح، في وقت يعوّل فيه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على مجموعة جديدة قادرة على تغيير صورة المنتخب وقيادته نحو نتائج أفضل على الصعيدين القاري والعالمي.