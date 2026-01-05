- يشارك إيلان قبال، لاعب باريس إف سي، في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسط اهتمام متزايد من أندية أوروبية، خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم مشاركاته المحدودة مع منتخب الجزائر. - كشفت تقارير عن اهتمام أندية فولهام وكريستال بالاس وسندرلاند بضم قبال، مستفيدة من أدائه المميز هذا الموسم مع باريس إف سي، حيث سجل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. - يُعتبر قبال من أبرز لاعبي باريس إف سي بفضل مهاراته وسرعته، ويُتوقع أن يبرز في الأدوار الإقصائية لكأس أمم أفريقيا، مما قد يعزز فرص انتقاله لأندية كبرى.

يخوض الدولي الجزائري والمحترف في نادي باريس أف سي الفرنسي، إيلان قبال (27 عاماً)، تجربة خاصة في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، وسط ترقب متزايد لما يمكن أن تحمله له هذه المشاركة القارية من تأثير على مستقبله الاحترافي، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الذي يحظى به من أندية أوروبية عدّة، وفي مقدمتها فرق من الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم مشاركاته المحدودة مع منتخب الجزائر حتّى الآن بسبب خيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً).

وحسب ما كشفه موقع "فوت 01" الفرنسي، أمس الأحد، فإنّ الجناح الجزائري إيلان قبال يأتي ضمن اهتمامات ثلاثة أندية إنكليزية بارزة، ويتعلق الأمر بكلّ من فولهام، وكريستال بالاس، وسندرلاند، وهي أندية تتابع وضعه عن كثب وتضعه ضمن أولوياتها تحسباً لفترة الانتقالات المقبلة، مستفيدة من مستواه اللافت هذا الموسم مع ناديه باريس إف سي. ورغم أن قبّال لم ينل دقائق لعب كثيرة رفقة "الخُضر" في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، بسبب اعتماد بيتكوفيتش على أسماء أخرى في الخط الأمامي، على غرار القائد رياض محرز وأنيس الحاج موسى، إلّا أنّ البطولة القارية تبقى فرصة مهمة له من أجل إبراز قدراته في حال منحه الفرصة خلال الأدوار الإقصائية ورفعه أسهمه، بداية من مواجهة الدور الثاني المنتظرة أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء المقبل.

ويُراهن المتابعون على إمكانات قبّال الفنية، خاصة مهاراته العالية، ورشاقته، وسرعته، وقدرته على فك شيفرة الدفاعات المتكتلة، وهي خصائص قد تكون مفصلية في مباريات من هذا النوع. ويعيش نادي باريس إف سي موسماً صعباً في أول تجربة له ضمن منافسات الدوري الفرنسي، إذ يحتلّ مراكز متأخرة ويعاني دفاعياً، غير أن قبال يُعد الاستثناء الأبرز داخل التشكيلة، بعدما فرض نفسه أهم ورقة هجومية بفضل أرقامه الجيدة، بتسجيله ستة أهداف وتقديمه أربع تمريرات حاسمة في 16 مباراة، ما جعله من أكثر اللاعبين تأثيراً في الفريق، ومن بين الأسماء اللافتة في "الليغ 1" هذا الموسم.