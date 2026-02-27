إيلان قبال.. النجم العربي الأكثر تأثيراً في الدوريات الكبرى

- تألق إيلان قبال مع نادي باريس إف سي في الدوري الفرنسي، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، مما جعله من أبرز اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية الكبرى، رغم مركز فريقه المتأخر في "الليغ 1". - لم يحصل قبال على فرص كافية مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا، رغم إشادة جيروم لوروي بقدراته، حيث يعتبره لاعباً قادراً على تحسين أداء فريقه، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 12 مليون يورو. - يأتي خلف قبال محمد أمين عمورة ومحمد صلاح وعبد الصمد الزلزولي، الذين تألقوا في الدوريات الألمانية والإنجليزية والإسبانية، مما يعكس بروز اللاعبين العرب في الساحة الأوروبية.

استطاع اللاعب الجزائري إيلان قبال فرض نفسه بقوة هذا الموسم مع نادي باريس إف سي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليؤكد أنّه واحدٌ من أبرز الأسماء العربية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في الوقت الحالي، إثر تقديم مستويات مميزة، رغم أنّ فريقه يحتلّ مركزاً متأخراً في "الليغ 1".

ويُعتبر إيلان قبال (27 عاماً)، اللاعب العربي الأكثر تأثيراً في الدوريات الكبرى، وفق ما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية، متفوقاً على العديد من الأسماء المميزة بعدما هزّ شباك المنافسين ثماني مرات وقدّم أربع تمريرات حاسمة، وهو الذي بدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2016 من بوابة نادي بوردو الثاني قبل أن يلتحق بصفوف فريق كوت بلو ثم ريمس، الذي أعاره لأندية ليون دوشيريه ودونكريك ثم باريس ليضمّه بعقد نهائي في عام 2023، قبل أن ينفجر في صفوفه خلال هذا الموسم، ما سلّط عليه الأضواء بشكلٍ لافت.

ولم يحصل قبال على دقائق كافية من اللعب مع منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب رغم المطالبات بالاعتماد عليه أساسياً، وهو الذي أثنى على قدراته لاعب باريس سان جيرمان ومرسيليا سابقاً جيروم لوروي قبل أيام، خلال حديثه لمجلة ليكيب، حين اعتبر أنّ فريق باريس إف سي يحتاج إلى اسم مثل قبال لكي تتحسن أموره بحكم أن الجزائري يصنع الفارق وحده، وهو الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 12 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ويأتي خلف قبال محمد أمين عمورة، زميله في منتخب الجزائر، الذي سجل ثمانية أهداف مع نادي فولفسبورغ في الدوري الألماني وصنع ثلاثة أهداف، بينما يأتي المصري محمد صلاح ثالثاً بوصفه أفضل اللاعبين العرب تأثيراً في الدوريات الكبرى، بعدما أحرز سبعة أهداف وصنع أربعة مع نادي ليفربول الإنكليزي، كما يبرز اسم المغربي عبد الصمد الزلزولي في نادي ريال بيتيس الإسباني، الذي سجل بصحبته خمسة أهداف وصنع أربعة.