إيلانا تايلور.. حكاية بطلة أولمبية أميركية لا تعرف المُستحيل

خطفت النجمة الأولمبية الأميركية إيلانا تايلور (41 عاماً) الأضواء إليها وبقوة، بعدما استطاعت إحراز الميدالية الذهبية في سباق الزلاجة الفردية للسيدات، خلال أولمبياد الشتاء 2026، المقامة حالياً في إيطاليا.

وأصبحت إيلانا تايلور أكبر بطلة أولمبية فردية في التاريخ، بعدما حصدت الميدالية الذهبية بعمر 41 عاماً و130 يومياً، لكنها تخفي قصة بطلة أميركيا لا تعرف المستحيل، بسبب قدرتها على تجاوز الصعاب في حياتها التي عانت فيها، بعدما رزقت بطفلين أصمين، يبلغان حالياً من العمر ثلاث سنوات وخمس سنوات، لكن أحدهما يعاني أيضاً من متلازمة دوان، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء.

وجاءت إيلانا تايلور من عائلة رياضية، وبخاصة أن والده هو إيدي مايزر، الذي كان لاعب كرة قدم أميركياً، وأمضى ست سنوات من مسيرته في معسكرات فريق أتلانتا فالكونز الصيفية، لكنه لم يستطع خوض أي مواجهة رسمية في الدوري الرسمي، بل شارك فقط في مواجهات ما قبل الموسم، بسبب كونه كان يخدم مع مشاة البحرية الأميركية، التي تجعله مُلزماً بالعودة إلى الخدمة العسكرية كل عام. وعاشت إيلانا تايلور، وهي تشاهد سوء حظ والدها، إيدي مايزر، الذي اختير في "الدرافت"، حتى يلعب مع أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية، لكنه تعرض لكسر في إصبع قدمه، وخضع لعملية جراحية أفضت إلى بتر الإصبع في الأسبوع نفسه، الأمر الذي جعل الشابة تُقرر أن تحقق ما عجز عنه والدها في الرياضة، بعدما أصبحت بطلة أولمبية.

وتزوّجت إيلانا من نيك تايلور، الذي كان قائد زلاجة جماعية في منتخب أميركا، لكنه لم يشارك نهائياً في دورات الألعاب الأولمبية، ويعمل الآن معالجاً يدوياً في دوري السلة الأميركي للمحترفين، لكن زوجته التي دخلت رياضة التزلج بتشجيع من والدتها في عام 2006، استطاعت ترك بصمتها، من خلال حصد العديد من الميداليات في مشاركتها بجميع البطولات العالمية، لكن هدف صاحبة 41 عاماً كان دائماً الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

ورغم أن إيلانا تايلور تكافح حتى تمنح ولديها نيكو ونوح أفضل حياة مُمكنة، فقد استطاعت التعامل مع حالة طفليهما الخاصة بشكل كبير، بعدما أتقنت لغة الإشارة، حتى تتواصل مع ولديها، وحثت زوجها على تعلمها أيضاً، لكنها دائماً ما تقول، عندما يتم سؤالها عن حياتها الشخصية، إنها تنتظر في يوم من الأيام أن تتحقق المعجزة، ويتمكن طفلاها من التحدث، وخاصة أنهما يقولان كلمة "أمي" التي تجعلها تشعر بالسعادة، وقد قدّمت لهما الميدالية الذهبية التي حققتها في أولمبياد الشتاء 2026.