إيكاردي يُخطط للعودة إلى الكالتشيو و3 أندية تُريده

- يخطط ماورو إيكاردي للعودة إلى الكالتشيو بعد انتهاء عقده مع غلطة سراي في يونيو، حيث تلقى عروضاً من روما، يوفنتوس، وميلان، ويبدو أن روما هو الخيار الأقرب بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا. - تألق إيكاردي مع غلطة سراي بتسجيله 77 هدفاً وصناعة 25 هدفاً في 134 مباراة، لكن وجود فيكتور أوسيمين دفعه للتفكير في العودة إلى إيطاليا، حيث سبق له التألق مع إنتر ميلان. - إدارة روما تبحث عن مهاجم ذو خبرة، وإيكاردي يعتبر خياراً مثالياً بفضل تكلفته المعقولة ورغبته في إنهاء مسيرته في إيطاليا.

يُخطط قائد نادي غلطة سراي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي (33 عاماً)، إلى العودة مرة أخرى إلى منافسات الكالتشيو، لأن عقده مع بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم ينتهي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران الجاري، وحصل بالفعل على عروض من ثلاث فرق إيطالية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن ماورو إيكاردي فرض نفسه بشكل كبير مع نادي غلطة سراي التركي، الذي سجل معه 77 هدفاً وصنع 25 هدفاً خلال خوضه 134 مواجهة في جميع البطولات المحلية والقارية خلال السنوات الماضية، لكن وجود منافسه النيجيري فيكتور أوسيمين جعل الأرجنتيني يُفكر بالعودة مرة أخرى إلى منافسات "الكالتشيو"، بعدما تألق في وقت سابق مع إنتر ميلان.

وتابع أن إيكاردي يدرس في الوقت الحالي ثلاثة عروض جدية من قبل روما، يوفنتوس، وميلان، لكن النجم الأرجنتيني يعلم جيداً أن ما ينتظره الموسم القادم سيكون صعباً للغاية، وبخاصة أن هناك فريقين لن يلعبا في منافسات دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعله قريباً من فريق العاصمة الإيطالية العائد إلى المسابقة القارية مرة أخرى.

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وأردف أن إدارة نادي روما تبحث عن مهاجم يتمتع بخبرة، ولن يعثر على أفضل من إيكاردي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وبخاصة أن صفقته لن تكلف خزائن الفريق الكثير من الأموال، ويتبقى لديها دفع راتبه المقدور عليه، بالإضافة إلى أن الأرجنتيني يبحث عن العودة إلى إيطاليا، حتى ينهي مسيرته الاحترافية فيها.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن إيكاردي لم يتلقَ أي عرض لتجديد عقده مع نادي غلطة سراي، لكنه أبلغ إدارة بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بحصوله على ثلاثة عروض مغرية، وسيعمل على دراستها خلال الفترة الحالية، قبل أن يقرر الوجهة القادمة، التي يبدو أنها مع فريق روما، لأن المهاجم مهتم بمسألة مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا.