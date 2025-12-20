إيكاردي يقترب من أحد أندية الليغا في الشتاء

- ماورو إيكاردي، نجم غلطة سراي، يقترب من مغادرة النادي التركي، حيث تسعى الإدارة للاستفادة من العروض المقدمة له في الانتقالات الشتوية المقبلة. - إيكاردي سجل ثمانية أهداف في 15 مباراة، مما جذب اهتمام أندية إسبانية وإيطالية، مع رغبة ريال أوفييدو في ضمه لتعزيز هجومه. - إيكاردي منفتح على الرحيل ويبحث عن تحدٍ جديد، بينما يسعى غلطة سراي لتحقيق أرباح مالية من بيع عقده.

يعيش النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي (32 عاماً)، أيامه الأخيرة مع نادي غلطة سراي التركي، الذي تفكر إدارته في الاستماع إلى جميع العروض، التي حصلت عليها، خلال الفترة الماضية، مقابل التخلي عن خدمات المهاجم في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الجمعة، أن ماورو إيكاردي استطاع تسجيل ثمانية أهداف خلال 15 مواجهة لعبها مع نادي غلطة سراي في الموسم الحالي، الأمر الذي جعل إدارة الفريق التركي تتلقى العديد من العروض الضخمة، سواء من أندية الدوري الإسباني أو الإيطالي، من أجل حسم صفقة صاحب الـ 32 عاماً في "الميركاتو" الشتوي المقبل.

وأوضحت أن إيكاردي يعلم رغبة إدارة نادي غلطة سراي، التي تريد الحصول على الأموال من عملية بيع عقده في سوق الانتقالات الشتوية، الأمر الذي جعله منفتحاً على فكرة الرحيل، لكنه يرغب في خوض تحدٍّ صعب للغاية، لأنه يفكر جدياً في العرض الذي قدمه فريق ريال أوفييدو الإسباني، الطامح إلى المنافسة على البقاء في "الليغا"، رغم تراجع نتائجه خلال الفترة الماضية.

وتابعت أن حرص إدارة نادي ريال أوفييدو على ضم إيكاردي إلى صفوف الفريق، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يعود إلى غياب المهاجم القادر على تسجيل الأهداف، بالإضافة إلى أن الأرجنتيني يمتلك الخبرة اللازمة، التي اكتسبها خلال رحلته في الملاعب الأوروبية، خاصة مع إنتر ميلان الإيطالي أو غلطة سراي التركي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن موافقة إيكاردي على الانتقال إلى نادي ريال أوفييدو الإسباني، سيكون أحد أبرز الصفقات التي ستحدث خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، نظراً إلى أن غلطة سراي التركي لن يوافق على رحيل مهاجمه، من دون تحقيق الأرباح المالية، من عملية بيع عقد صاحب الـ 32 عاماً.